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Новини
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За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 мільярда євро, – The Wall Street Journal

ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 мільярда євро

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну холдинг ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 мільярда євро.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у інтервʼю виданню The Wall Street Journal.

Очільник ДТЕК наголосив, що залучення приватних інвестицій є важливим фактором підтримки енергетичної інфраструктури України.

Тімченко додав, що Україну потрібно зробити привабливою до інвестицій, бо присутність європейських та американських компаній дозволить загалом посилити безпеку України. За його словами, ДТЕК вже веде активні переговори з американськими компаніями про постачання більшої кількості природного газу.

Читайте також: ДТЕК співпрацює з міжнародними партнерами для посилення енергобезпеки, – Тімченко

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова домовляється про збільшення обсягів постачання скрапленого газу в Україну.

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Ахметов Рінат (1609) інвестиції (1525) енергетика (395) ДТЕК (1359) Новини компаній (3342)


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це вже джинса для виборів чи ще ні, бо щоб відновити побиті потужності приватної компанії держава чомусь підняла нам тарифи удвічі, "інвестори" довбані за чужий рахунок.
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12.03.2025 14:38 Відповісти
Соромлюся спитати, а якщо я куплю собі авто, це вважатиметься, що я інвестував в автомобільну галузь України?
Чи це я собі купив авто?
Може має сенс купівлю СОБІ !!! обладнання, вважати купівлею ДТЕК СОБІ обладнання, а не інвестицією???
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12.03.2025 15:11 Відповісти
Цікава постановка питання. Свого часу за безцінь забрали ресурс в держави. Кошти не вкладали, бабло качали, тут прилетіло, ай-ай-ай, потрібно відновити щоби далі потік грошей йшов. І назвемо це все інвестицією в енергетику. Сміх і гріх.
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12.03.2025 15:16 Відповісти
Це не ресурс, це виробництво, яке треба постійно модернізувати і підтримувати. Щорічно вкладали і вкладають значні кошти.
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12.03.2025 15:19 Відповісти
Це все включено в ціну продукту, не потрібно гратися в підміну понять.
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12.03.2025 15:26 Відповісти
Пздьож . Рінах не жаліє мільйони на продажних журнашлюх.
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12.03.2025 15:17 Відповісти
ДЕ КОШТОРИС !!!???
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12.03.2025 17:18 Відповісти

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