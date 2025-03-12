За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 мільярда євро, – The Wall Street Journal

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну холдинг ДТЕК інвестував в енергетику України 1,2 мільярда євро.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у інтервʼю виданню The Wall Street Journal.

Очільник ДТЕК наголосив, що залучення приватних інвестицій є важливим фактором підтримки енергетичної інфраструктури України.

Тімченко додав, що Україну потрібно зробити привабливою до інвестицій, бо присутність європейських та американських компаній дозволить загалом посилити безпеку України. За його словами, ДТЕК вже веде активні переговори з американськими компаніями про постачання більшої кількості природного газу.

Читайте також: ДТЕК співпрацює з міжнародними партнерами для посилення енергобезпеки, – Тімченко

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова домовляється про збільшення обсягів постачання скрапленого газу в Україну.