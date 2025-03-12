Підвищення тарифів на перевезення нічого не дасть, тому що "Укрзалізниця" застаріла та неефективна, – ЕП
В уряді України розглядається ініціатива державного монополіста "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення. Однак без змін у самій компанії, яка наразі є морально застарілою, та закриття "чорних фінансових дірок" підвищення тарифу нічого не дасть – крім збитків для бізнесу та оборони України.
Про це пише Економічна правда.
"На думку експерта ринку логістики Юрія Щукліна, технологічна відсталість "Укрзалізниці" підриває ефективність усіх залежних від залізничної логістики виробників України, а після підвищення тарифу коштуватиме бізнесу 36 млрд грн додаткових витрат. Ця сума складається з 26 млрд грн для компенсації операційних витрат монополії та 10 млрд грн, які бізнеси змушені витрачати на взаємодію із застарілою бізнес-моделлю державної компанії", – зазначає видання.
За словами Щукліна, "Укрзалізниця" використовує застарілі методи управління перевезеннями: ручне керування, паперову документацію, а рішення ухвалюються на "довгих нарадах". Це призводить до підвищення її витрат та зростання тарифів.
Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у своєму коментарі для видання основною проблемою "Укрзалізниці" назвав значну частку постійних витрат, яка не залежить від обсягів перевезень. Тобто навіть при падінні товарообігу компанія має майже ті самі витрати, що впливає на її прибутковість.
"Основна бюджетна діра монополіста – перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень коштом надприбуткових вантажних. Каленков вважає, що на всіх користувачів вантажних перевезень накладений додатковий "податок", який покриває збитки компанії. "Це ненормальна ситуація", – додає він", – зауважує ЕП.
Однією з ініціатив може стати позбавлення "Укрзалізниці" державної монополії на використання залізничної тяги, вважають експерти. Це дасть можливість іншим компаніям конкурувати у вантажних та пасажирських перевезеннях, що мотивуватиме покращувати та здешевлювати діяльність.
"Щоб у приватних залізничних операторів була фінансова мотивація обслуговувати збиткові пасажирські маршрути, можна взяти приклад з Європейського Союзу, де працює механізм зобов'язань із надання суспільних послуг (PSO). Його застосовують до маршрутів, які збиткові у вільному ринку, але соціально важливі. Держава через конкурсний тендер надає субсидію на такі маршрути, а найдешевший перевізник має забезпечувати послугу із встановленою частотою рейсів, тарифів та якості обслуговування", – пише видання.
"Укрзалізниця" в минулому році отримала 102,9 млрд грн чистого доходу й увійшла до десятки найдохідніших компаній України. При цьому за перші пів року компанія отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн, а вже в другому півріччі – збиток у 2,7 мільярда, заявивши, що ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%, щоб вирішити свої проблеми зі збитками.
Натомість учасники ринку та експерти заявили, що ці збитки – наслідок неефективного управління, і порекомендували "Укрзалізниці" нарешті вирішити питання з корупцією та квитковою мафією. Якщо ж "Укрзалізниця" продовжить підвищувати тарифи на вантажі, які лишаються основою її дохідності, компанія отримає ще більше збитків, тому що експортери перейдуть на автотранспорт.
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Він скоріше за все ЗНИЗИТЬ ціни, виведе підприємство у прибутковість, ....
Але це все одно робити НЕ МОЖНА!
Бо УкрЗалізниця - стратегічне підприємство, а Ахметов і так ОЛІГАРХ с занадто великим впливом.
А мільйонні зарплати та премії керівництву та наглядової раді ви вважаєте "нічого"?!
По перше, ви знов ПЛУТАЄТЕ приватне підприємство на ринку конкуренції з ДЕРЖАВНИМ МОНОПОЛІСТОМ.
По друге, ви НЕ бачите жодних ІНШИХ стимулів для робітників, окрім "кнута-пряника" - ВІДСОТКА від ВИРУЧКИ (тільки перепродажами займалися?).
Ви дуже ПОГАНИЙ роботодавець і НЕ РОЗУМІЄТЕ ніякого підприємництва окрім перепродаж.
Робітник, що "точить гайки":
По перше НЕ ЗМОЖЕ підняти свого виробництва, тому, що у нього НЕМАЄ "ЗАЙВОГО МАТЕРІАЛУ" для виробництва, тому що він вбудований в технологічний ЛАНЦЮГ.
По друге, він НЕ ЗМОЖЕ покращити якість, тому, що з самого початку, по технології, наявним матеріалам, інструментам, часу, закладена МАКСИМАЛЬНА ДОСТУПНА якість.
По третье, для технологічного ланцюга, нікому НЕ ПОТРІБНІ ДОДАТКОВІ "гайки" які виробить виробник. Більше - його НАКАЖУТЬ за перевитрати матеріалу, тому, що ці "гайкі" НЕ ПОТРІБНІ.
...
По державному підприємству МОНОПОЛІСТУ - ви взагалі нічого НЕ ЗРОЗУМІЛИ, про що я писав.
...
По ІНШИМ стимулам, на які я натякав, во теж НІЧОГО НЕ ЗРОЗУМІЛИ.
Виробництву НЕ ПОТРІБНО "більше гайок" від токаря Петровіч!
Бо їх нікуди закручувати.
А якщо токарь Петровіч по власному бажанню наточить більше гайок, що би більше заробити, то його ПОКАРАЮТЬ за необгрунтовнє витрачання матеріалів.
Бо виробництву потрібно випускати ІНШИЙ товар з ІНШИМИ гайками, а токар Петрович увесь матеріал витратив на НЕ ПОТРІБНУ модель гайок.
Як приперлася квартальна зграя - все стало відразу збитковим…