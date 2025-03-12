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Новини
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Підвищення тарифів на перевезення нічого не дасть, тому що "Укрзалізниця" застаріла та неефективна, – ЕП

Замість підвищення тарифів

В уряді України розглядається ініціатива державного монополіста "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення. Однак без змін у самій компанії, яка наразі є морально застарілою, та закриття "чорних фінансових дірок" підвищення тарифу нічого не дасть – крім збитків для бізнесу та оборони України.

Про це пише Економічна правда. 

"На думку експерта ринку логістики Юрія Щукліна, технологічна відсталість "Укрзалізниці" підриває ефективність усіх залежних від залізничної логістики виробників України, а після підвищення тарифу коштуватиме бізнесу 36 млрд грн додаткових витрат. Ця сума складається з 26 млрд грн для компенсації операційних витрат монополії та 10 млрд грн, які бізнеси змушені витрачати на взаємодію із застарілою бізнес-моделлю державної компанії", – зазначає видання.

За словами Щукліна, "Укрзалізниця" використовує застарілі методи управління перевезеннями: ручне керування, паперову документацію, а рішення ухвалюються на "довгих нарадах". Це призводить до підвищення її витрат та зростання тарифів.

Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у своєму коментарі для видання основною проблемою "Укрзалізниці" назвав значну частку постійних витрат, яка не залежить від обсягів перевезень. Тобто навіть при падінні товарообігу компанія має майже ті самі витрати, що впливає на її прибутковість.

"Основна бюджетна діра монополіста – перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень коштом надприбуткових вантажних. Каленков вважає, що на всіх користувачів вантажних перевезень накладений додатковий "податок", який покриває збитки компанії. "Це ненормальна ситуація", – додає він", – зауважує ЕП.

Однією з ініціатив може стати позбавлення "Укрзалізниці" державної монополії на використання залізничної тяги, вважають експерти. Це дасть можливість іншим компаніям конкурувати у вантажних та пасажирських перевезеннях, що мотивуватиме покращувати та здешевлювати діяльність.

"Щоб у приватних залізничних операторів була фінансова мотивація обслуговувати збиткові пасажирські маршрути, можна взяти приклад з Європейського Союзу, де працює механізм зобов'язань із надання суспільних послуг (PSO). Його застосовують до маршрутів, які збиткові у вільному ринку, але соціально важливі. Держава через конкурсний тендер надає субсидію на такі маршрути, а найдешевший перевізник має забезпечувати послугу із встановленою частотою рейсів, тарифів та якості обслуговування", – пише видання.

"Укрзалізниця" в минулому році отримала 102,9 млрд грн чистого доходу й увійшла до десятки найдохідніших компаній України. При цьому за перші пів року компанія отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн, а вже в другому півріччі – збиток у 2,7 мільярда, заявивши, що ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%, щоб вирішити свої проблеми зі збитками.

Натомість учасники ринку та експерти заявили, що ці збитки – наслідок неефективного управління, і порекомендували "Укрзалізниці" нарешті вирішити питання з корупцією та квитковою мафією. Якщо ж "Укрзалізниця" продовжить підвищувати тарифи на вантажі, які лишаються основою її дохідності, компанія отримає ще більше збитків, тому що експортери перейдуть на автотранспорт.

Автор: 

вантажі (1296) тарифи (1302) Укрзалізниця (4761) Новини компаній (3342)


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Топ коментарі
+7
Чого це "нічого не дасть"?!
А мільйонні зарплати та премії керівництву та наглядової раді ви вважаєте "нічого"?!
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12.03.2025 16:03
+5
Однозначно снизит, на элетроэнергиую, например регулярно снижает.
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12.03.2025 16:09
+4
Ни должны они получать ни миллионы, ни миллиарды. Ни в одной нормальной стране гослужащие не получают, больше, чем призедент США. Это воровство.
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12.03.2025 16:20
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Надо подарить Ахметову, он поднимет цены в 5 раз и все будет хорошо!
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12.03.2025 16:03 Відповісти
Ось тут ти ГОНИШ!
Він скоріше за все ЗНИЗИТЬ ціни, виведе підприємство у прибутковість, ....
Але це все одно робити НЕ МОЖНА!
Бо УкрЗалізниця - стратегічне підприємство, а Ахметов і так ОЛІГАРХ с занадто великим впливом.
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12.03.2025 16:06 Відповісти
Однозначно снизит, на элетроэнергиую, например регулярно снижает.
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12.03.2025 16:09 Відповісти
Чого це "нічого не дасть"?!
А мільйонні зарплати та премії керівництву та наглядової раді ви вважаєте "нічого"?!
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12.03.2025 16:03 Відповісти
Я не против чтобы они получали миллионы. Да хоть миллиарды. Но только это должен быть процент от прибыли предприятия, а не просто так за красивые глаза. Хотите получать больше - работайте эффективно. Я не верю что нельзя поборот билетную мафию и например ту же коррупцию - достаточно просто посмотреть почем в контракте на закупку соляры стоит цена, и посмотреть в окно на заправку соседнюю - и удивиться почему при покупке тысяч тонн солярки цена выше чем при покупке 1 литра. В частных компаниях такого нет, потому что там есть отдельные отделы экономической безопасности, которые существуют только для того чтобы такие возможные схематозы находить, и им за это и зарплату платят и премии дают - если им удается найти таких воров в компании.
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12.03.2025 16:13 Відповісти
Ни должны они получать ни миллионы, ни миллиарды. Ни в одной нормальной стране гослужащие не получают, больше, чем призедент США. Это воровство.
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12.03.2025 16:20 Відповісти
Потому что в цивилизованных странах подобные организации - частные. И именно владельцы компаний сами решают сколько платить зарплаты по настоящему эффективным менеджерам. И если эти менеджеры неэффективны - то вылетают они с работы как пробки из бутылки. И уж точно там не будет никакой Наглядовой Рады, в которую можно пристроить скользкого Сережку Лещенко.
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12.03.2025 16:33 Відповісти
Это не так, в большистве стран ж/д дороги государственные или контролируются государством. Частными могут быть перевозчики. В частных компаниях миллиарды никому не платят.
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12.03.2025 16:54 Відповісти
Якого біса НАЙМАНІ працівники ДЕРЖАВНОГО підприємства МОНОПОЛІСТА повинні отримувати ВІДСОТОК ПРИБУТКУ?!!!
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12.03.2025 16:37 Відповісти
Вы наверное никогда не были работодателем. Потому что иначе знали бы одну непреложную истину - если вы хотите сделать свой бизнес неэффективным за счет того что сотрудники перестанут работать - переведите их на ставку. Ставка может сработать если у сотрудника есть ограниченный список задач и план выполнения - например подметать 1000 м2 пола или точить однообразные гайки. Но как только от сотрудника будет требоваться инициатива, за проявление которой он не будет получать никакого профита - он либо будет уклоняться, либо начнет воровать. Это же аксиома.
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12.03.2025 17:13 Відповісти
А ви дуже ПОГАНИЙ "роботодавець"!
По перше, ви знов ПЛУТАЄТЕ приватне підприємство на ринку конкуренції з ДЕРЖАВНИМ МОНОПОЛІСТОМ.
По друге, ви НЕ бачите жодних ІНШИХ стимулів для робітників, окрім "кнута-пряника" - ВІДСОТКА від ВИРУЧКИ (тільки перепродажами займалися?).
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12.03.2025 17:32 Відповісти
И что, для государственного предприятия работают другие человеческие законы? Даже человек, который просто точит гайки - достоен дополнительного мотивирования если он будет больше точить гаек или делать их качественнее. Если от какого то человека, который работает на государственной службе для того чтобы работа делалась качественнее и эффективнее, тр**уется инициатива - никогда он без дополнительного стимулирования этого делать не будет. Потому что инициатива - наказуема, "инициатива **т инициатора", и потому если человеку за это не платят - он не будет этого делать, всеми правдами - и конечно неправдами. Вы можете как угодно оценивать результативность работы такого управленца - можно в килограммах, можно в штуках, можно в часах - но вообще человечество для этого специально придумало универсальную единицу - называется деньги. Если подчиненный приносит работодателю - а у государственного предприятия только один владелец - народ страны - то такой подчиненный должен иметь право на достойную оценку своей работы. И именно поэтому никогда никакое государственное предприятие и близко не будет стоять по эффективности рядом с частным - просто потому что частник - какой то гипотетический Ахметов - может платить своему менеджеру, который заработал ему за счет внедрения каких то новых механизмов, технологий или другими способами большие деньги - может платить ему очень большую зарплату, огромную - да любую какую пожелает - но и одновременно и тр**овать с него за все эти деньги. А вы хотите чтобы человек, через руки которого проходят миллиарды, и у него в принципе есть механизмы чтобы часть этих миллиардов оседала там где надо - чтобы этот человек работал за еду и не воровал? Святые есть только в Библии.
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13.03.2025 15:48 Відповісти
Я вже сказав:
Ви дуже ПОГАНИЙ роботодавець і НЕ РОЗУМІЄТЕ ніякого підприємництва окрім перепродаж.
Робітник, що "точить гайки":
По перше НЕ ЗМОЖЕ підняти свого виробництва, тому, що у нього НЕМАЄ "ЗАЙВОГО МАТЕРІАЛУ" для виробництва, тому що він вбудований в технологічний ЛАНЦЮГ.
По друге, він НЕ ЗМОЖЕ покращити якість, тому, що з самого початку, по технології, наявним матеріалам, інструментам, часу, закладена МАКСИМАЛЬНА ДОСТУПНА якість.
По третье, для технологічного ланцюга, нікому НЕ ПОТРІБНІ ДОДАТКОВІ "гайки" які виробить виробник. Більше - його НАКАЖУТЬ за перевитрати матеріалу, тому, що ці "гайкі" НЕ ПОТРІБНІ.
...
По державному підприємству МОНОПОЛІСТУ - ви взагалі нічого НЕ ЗРОЗУМІЛИ, про що я писав.
...
По ІНШИМ стимулам, на які я натякав, во теж НІЧОГО НЕ ЗРОЗУМІЛИ.
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13.03.2025 15:58 Відповісти
Ты реально какой то ненормальный. Отпусти КАПС, я умею читать маленькими буквами. Если тебе непонятно что поднять производительность труда можно например тогда когда этого требует производство - так сложно? Если токарь Петрович согласится работать на 2 часа больше в день потому что производству в данный конкретный момент нужно больше гаек, и оно готово его обеспечить материалами и оборудованием - то что мешает Петровичу работать больше и получать за это больше? Но если Петрович будет знать что он поработает на 2 часа больше и ничего за это не получит - он не будет работать. Чем отличается руководитель государственного предприятия от этого токаря? Да ничем, зачем ему поднимать свою жопу и рисковать налаженной работой предприятия - хоть и убыточного даже - если он за это ничего не получит кроме геморроя. И от руководителя государственного предприятия-монополиста его работодатель в лице государства и народа обязаны требовать повышать эффективность работы предприятия, и за это его дополнительно мотивировать. А если не справляется - нужно его убирать и искать такого который справится. На сим спор с человеком, который не понимает очевидных вещей - считаю законченым.
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13.03.2025 16:14 Відповісти
Ти тупий?
Виробництву НЕ ПОТРІБНО "більше гайок" від токаря Петровіч!
Бо їх нікуди закручувати.
А якщо токарь Петровіч по власному бажанню наточить більше гайок, що би більше заробити, то його ПОКАРАЮТЬ за необгрунтовнє витрачання матеріалів.
Бо виробництву потрібно випускати ІНШИЙ товар з ІНШИМИ гайками, а токар Петрович увесь матеріал витратив на НЕ ПОТРІБНУ модель гайок.
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13.03.2025 16:36 Відповісти
Ты сколько миллиардов своми работникам платишь, "бизнесмен"?
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12.03.2025 19:16 Відповісти
Достаточно, чтобы понимать что кадры решают все. Как ты относишься к людям - так они и работать будут.
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13.03.2025 15:51 Відповісти
Кому і не дасть, а комусь точно дасть!
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12.03.2025 16:05 Відповісти
Зараз почнуть продвигати тему реформи Укрзалізниці а там пиляти не перепиляти грошей. На крайняк все ж вагони перефарбують. Думаю в смарагдовий 😸
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12.03.2025 16:08 Відповісти
Як жеж за Пороха вона була прибутковою, як і всі державні корпорації???
Як приперлася квартальна зграя - все стало відразу збитковим…
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12.03.2025 17:03 Відповісти
Дефективні менеджери навмисно роблять Укрзалізницю збитковою та неефективною,це схема 90-х коли підприємства через підкуплених або заляканих директорів,доводились до банкрутства,а потім все за безцінь скуповували "ефективні приватні підприємці".Схоже Укрзалізницю готують до приватизації,спочатку акціонерне товариство з 51% власності держави,а потім планують вкрасти все.
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12.03.2025 20:17 Відповісти

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