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Новини
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Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

валюта

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, але трохи зміцнився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 13 березня, на рівні 41,5076 грн/$, порівняно із 41,4124 грн/$ у середу. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок після тривалого падіння до 45,1644 грн за євро. 19 вересня минулого року він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2160) гривня (1539) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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Їьанати, обійшов 5 ларьків - ледве знайшов купить 300 евро по 45.8
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12.03.2025 16:17 Відповісти
Купляй руплі,скотина..
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12.03.2025 16:33 Відповісти
твоя руплевая - гавно
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12.03.2025 16:35 Відповісти
воно ще й досі ?
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12.03.2025 16:31 Відповісти

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