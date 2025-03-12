"35% урожаю овочів не потрапляють до споживача": Україні потрібні додаткові сховища на 340 тисяч тонн, – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює загальну додаткову потребу місткості овочесховищ на рівні 340 тис. тонн.

Про це повідомили у Мінагрополітики, передає Укрінформ.

Зараз в Україні об'єм овочесховищ із регульованим газовим середовищем і підтримкою мікроклімату складає 300 тис. тонн, а з природною вентиляцією – 324 тис. тонн.

Загальна потужність нових та реконструйованих сховищ в Україні становить 47 тис. тонн, зокрема, будуються нові овочесховища місткістю 26 тис. тонн, а на реконструкції перебувають сховища обсягом 21 тис. тонн.

"На момент повномасштабного вторгнення в Україну й окупації частини територій та знищення існуючих овочесховищ нестача потужностей для зберігання овочів збільшилась із 40% (станом на 2021 рік) до 60% (станом на 2025 рік). Як результат, через нестачу сховищ 35% врожаю овочів не потрапляють до споживача. Додаткова потреба в обсязі овочесховищ становить 340 тис. тонн", – розповіли в Мінагрополітики.

Там зазначили, що наразі ведеться робота над залученням інвестицій на будівництва овочесховищ, а міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль веде переговори з представниками різних міжнародних організацій та інвесторами.

За умови відповідного перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025-2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ, з-поміж яких 15 сховищ – потужністю 10 тис. тонн та 63 сховища – 3 тис. тонн.

За прогнозами Мінагрополітики, вартість проєкту може сягнути $134 млн.

"Джерелами фінансування можуть виступити приватні інвестиції та кошти з державного бюджету, які можуть бути виділені на фінансування виробників сільськогосподарської продукції для будівництва овочесховищ та картоплесховищ як пріоритетного напрямку", – зазначили в Мінагрополітики.

Відповідно до цього може бути й фінансування через реалізацію державної програми "Доступні кредити 5-7-9", якою передбачено віднесення даних напрямів із метою фінансування суб'єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості.

На початку цього року міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що для зберігання врожаю у кожній області України необхідно будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. тонн продукції.

Перед тим стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.