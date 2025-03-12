"35% урожаю овочів не потрапляють до споживача": Україні потрібні додаткові сховища на 340 тисяч тонн, – Мінагрополітики
Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює загальну додаткову потребу місткості овочесховищ на рівні 340 тис. тонн.
Про це повідомили у Мінагрополітики, передає Укрінформ.
Зараз в Україні об'єм овочесховищ із регульованим газовим середовищем і підтримкою мікроклімату складає 300 тис. тонн, а з природною вентиляцією – 324 тис. тонн.
Загальна потужність нових та реконструйованих сховищ в Україні становить 47 тис. тонн, зокрема, будуються нові овочесховища місткістю 26 тис. тонн, а на реконструкції перебувають сховища обсягом 21 тис. тонн.
"На момент повномасштабного вторгнення в Україну й окупації частини територій та знищення існуючих овочесховищ нестача потужностей для зберігання овочів збільшилась із 40% (станом на 2021 рік) до 60% (станом на 2025 рік). Як результат, через нестачу сховищ 35% врожаю овочів не потрапляють до споживача. Додаткова потреба в обсязі овочесховищ становить 340 тис. тонн", – розповіли в Мінагрополітики.
Там зазначили, що наразі ведеться робота над залученням інвестицій на будівництва овочесховищ, а міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль веде переговори з представниками різних міжнародних організацій та інвесторами.
За умови відповідного перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025-2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ, з-поміж яких 15 сховищ – потужністю 10 тис. тонн та 63 сховища – 3 тис. тонн.
За прогнозами Мінагрополітики, вартість проєкту може сягнути $134 млн.
"Джерелами фінансування можуть виступити приватні інвестиції та кошти з державного бюджету, які можуть бути виділені на фінансування виробників сільськогосподарської продукції для будівництва овочесховищ та картоплесховищ як пріоритетного напрямку", – зазначили в Мінагрополітики.
Відповідно до цього може бути й фінансування через реалізацію державної програми "Доступні кредити 5-7-9", якою передбачено віднесення даних напрямів із метою фінансування суб'єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості.
На початку цього року міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що для зберігання врожаю у кожній області України необхідно будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. тонн продукції.
Перед тим стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.
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І будуть гроші на сховища агропродукції.
Ссцуки ненажерливи...
Щось креативу у "нових ліц" поменшало. Мабуть знову треба терміново всіх до Трускавця на "підвищення кваліфікації". А то шо ж це таке: 4к баксюків вчителям - ЗЕ, мільярд дерев - ЗЕ, "велике крадівництво" - під ім'ям ЗЕ, мільйон дронів - ЗЕ, гігават енергії - ЗЕ. Він що, наймався за всяких архнідій-стефанішиностефанчуковських працювати? Нє, ну безумна допомагала, як могла, але вже теж вичерпалася... Терміново треба "на води", поновити креативність....
якісь приватний фермер чи радянський колггосп?
як може державне міністерство' доводити та визначати план приватному бізнесмену чи фермеру? 🤣🤣🤣