БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 180 14

"35% урожаю овочів не потрапляють до споживача": Україні потрібні додаткові сховища на 340 тисяч тонн, – Мінагрополітики

Україні необхідно додаткових овочесховищ на 340 тисяч тонн, – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює загальну додаткову потребу місткості овочесховищ на рівні 340 тис. тонн.

Про це повідомили у Мінагрополітики, передає Укрінформ. 

Зараз в Україні об'єм овочесховищ із регульованим газовим середовищем і підтримкою мікроклімату складає 300 тис. тонн, а з природною вентиляцією – 324 тис. тонн.

Загальна потужність нових та реконструйованих сховищ в Україні становить 47 тис. тонн, зокрема, будуються нові овочесховища місткістю 26 тис. тонн, а на реконструкції перебувають сховища обсягом 21 тис. тонн.

"На момент повномасштабного вторгнення в Україну й окупації частини територій та знищення існуючих овочесховищ нестача потужностей для зберігання овочів збільшилась із 40% (станом на 2021 рік) до 60% (станом на 2025 рік). Як результат, через нестачу сховищ 35% врожаю овочів не потрапляють до споживача. Додаткова потреба в обсязі овочесховищ становить 340 тис. тонн", – розповіли в Мінагрополітики.

Там зазначили, що наразі ведеться робота над залученням інвестицій на будівництва овочесховищ, а міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль веде переговори з представниками різних міжнародних організацій та інвесторами.

За умови відповідного перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025-2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ, з-поміж яких 15 сховищ – потужністю 10 тис. тонн та 63 сховища – 3 тис. тонн. 

За прогнозами Мінагрополітики, вартість проєкту може сягнути $134 млн.

"Джерелами фінансування можуть виступити приватні інвестиції та кошти з державного бюджету, які можуть бути виділені на фінансування виробників сільськогосподарської продукції для будівництва овочесховищ та картоплесховищ як пріоритетного напрямку", – зазначили в Мінагрополітики.

Відповідно до цього може бути й фінансування через реалізацію державної програми "Доступні кредити 5-7-9", якою передбачено віднесення даних напрямів із метою фінансування суб'єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості.

На початку цього року міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що для зберігання врожаю у кожній області України необхідно будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. тонн продукції.

Перед тим стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.

Автор: 

Мінагрополітики (1360) продукти (730) урожай (518)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Надзвичайно актуально. 34 роки якось всім було пофіг. А тут така можливість попиляти державні кошти.
показати весь коментар
12.03.2025 19:10
+6
Ми в Європі якесь "чужерідне чмо" - все що робимо у нас як у кацапні виходить. Ядерку подарували, землю засрали, урожай згноїли, самі собі перепродуємо і деремо з своїх як з ворогів, ходимо на вибори голосувати за жидів та кацапів на свою дурну голову і щоб ярмо з шиї не спадало, воюємо "як мокре горить" та ще командують якісь манкурти, пшеницю сирійським терористам даруємо, негрів в Африці годуємо. Розтранжирюємо все що маємо. Що тут робить? Землю продали. Вчора надра інородці віддали нахабному аферисту з іншого континенту. За що воювати і як тут народжувати дітей? Ну от яке майбутнє там де в тебе нічого нема і не буде? А буде що? мир на цвинтарі. І хто ж на той цвинтар прийде квіточку покласти з вдячністю за життя на чужині? Не "тяніть кота за хвіст" - знову голосуйте за зєлєнскіх, єрмаков, арахамій, алахвєрдієвих-кормишкіних, умєрових і вони дограбують і врешті знищать українців ще швидше ніж вже це роблять... Такої ******** нації як ми в сіті більше немає - 80% етнічних українців, а керують ними мізерні етнічні меншини злодіїв і ворогів. Хто такі оці "етнічні меншини"? Це насправді лузери які спершу просрали свою Батьківщину, а потім припхалиль в Україну грабувати чужу...
показати весь коментар
12.03.2025 19:50
+1
Всходы рассады в этом году неплохие (в прошлом году много "погибло")
показати весь коментар
12.03.2025 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надзвичайно актуально. 34 роки якось всім було пофіг. А тут така можливість попиляти державні кошти.
показати весь коментар
12.03.2025 19:10 Відповісти
Всходы рассады в этом году неплохие (в прошлом году много "погибло")
показати весь коментар
12.03.2025 19:16 Відповісти
Велике крадівництво. А це на часі?
показати весь коментар
12.03.2025 19:28 Відповісти
Шановні ''мінагрополітики'' є пропозиція.
Спробуйте не красти.
І будуть гроші на сховища агропродукції.
показати весь коментар
12.03.2025 19:30 Відповісти
За умови відповідного перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025-2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ, з-поміж яких 15 сховищ - потужністю 10 тис. тонн та 63 сховища - 3 тис. тонн. За прогнозами Мінагрополітики, вартість проєкту може сягнути ...
Ссцуки ненажерливи...
показати весь коментар
12.03.2025 19:30 Відповісти
Ми в Європі якесь "чужерідне чмо" - все що робимо у нас як у кацапні виходить. Ядерку подарували, землю засрали, урожай згноїли, самі собі перепродуємо і деремо з своїх як з ворогів, ходимо на вибори голосувати за жидів та кацапів на свою дурну голову і щоб ярмо з шиї не спадало, воюємо "як мокре горить" та ще командують якісь манкурти, пшеницю сирійським терористам даруємо, негрів в Африці годуємо. Розтранжирюємо все що маємо. Що тут робить? Землю продали. Вчора надра інородці віддали нахабному аферисту з іншого континенту. За що воювати і як тут народжувати дітей? Ну от яке майбутнє там де в тебе нічого нема і не буде? А буде що? мир на цвинтарі. І хто ж на той цвинтар прийде квіточку покласти з вдячністю за життя на чужині? Не "тяніть кота за хвіст" - знову голосуйте за зєлєнскіх, єрмаков, арахамій, алахвєрдієвих-кормишкіних, умєрових і вони дограбують і врешті знищать українців ще швидше ніж вже це роблять... Такої ******** нації як ми в сіті більше немає - 80% етнічних українців, а керують ними мізерні етнічні меншини злодіїв і ворогів. Хто такі оці "етнічні меншини"? Це насправді лузери які спершу просрали свою Батьківщину, а потім припхалиль в Україну грабувати чужу...
показати весь коментар
12.03.2025 19:50 Відповісти
В асфальт! Все в асфальт! А потім на травневі шашлики!

Щось креативу у "нових ліц" поменшало. Мабуть знову треба терміново всіх до Трускавця на "підвищення кваліфікації". А то шо ж це таке: 4к баксюків вчителям - ЗЕ, мільярд дерев - ЗЕ, "велике крадівництво" - під ім'ям ЗЕ, мільйон дронів - ЗЕ, гігават енергії - ЗЕ. Він що, наймався за всяких архнідій-стефанішиностефанчуковських працювати? Нє, ну безумна допомагала, як могла, але вже теж вичерпалася... Терміново треба "на води", поновити креативність....
показати весь коментар
12.03.2025 19:57 Відповісти
Польща нагодує українців і заробить на українцях, коли українці у себе нехочуть зробити сильним цю галузь.
показати весь коментар
12.03.2025 20:59 Відповісти
Кожний рік про сховища,яких нема,а ціни на овочі піднімають спеціально.
показати весь коментар
12.03.2025 22:59 Відповісти
З якого дива державі фінансувати бізнес- проекти у с/г? Дуже прожорливий сектор економіки--практично не платить податки ,торгує в кеш,грохнув всі дороги своїми перегрузами,ще й постійно вимагає дотацій з бюджету. Тут треба наводити порядок,і почати потрібно з ліквідації закупок по другій формі.
показати весь коментар
12.03.2025 23:07 Відповісти
що таке "Мінагрополітик"?
якісь приватний фермер чи радянський колггосп?
як може державне міністерство' доводити та визначати план приватному бізнесмену чи фермеру? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.03.2025 00:02 Відповісти
100%. Якби не дерли космічні ціни на продукцію, то і потреби в додаткових сховищах не було б. А так хитрозаді хочуть забити сховища під час сезону і торгувати весь рік задорого. До чого тут держава?!Нехай самі будують за власні кошти.
показати весь коментар
13.03.2025 00:05 Відповісти
Цю 'новину' вже 20 років назад висвітлювали
показати весь коментар
13.03.2025 05:28 Відповісти
чекати на є-овочесховища?
показати весь коментар
13.03.2025 07:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 