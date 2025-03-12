Верховний Суд підтвердив анулювання ліцензій страхової компанії "Провідна". Її пов’язували з росіянами

Верховний Суд підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ліцензій ПрАТ "СК "Провідна" та виключення його з Держреєстру фінансових установ.

Таке рішення Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив 5 березня, підтвердивши рішення судів попередніх інстанцій, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає, додали у НБУ.

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Як повідомлялося, Національний банк анулював ліцензії страхової компанії "Провідна" та виключив її з Державного реєстру у березні 2023 року через ненадання інформації та неподання документів на вимогу регулятора.

На той час страхова компанія "Провідна" мала 29 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, частка ринку компанії за страховими преміями на ринку становила 2,7%.

Формально ПрАТ "СК "Провідна" належало громадянину Словенії Віллему Якобу Вестерлакену. До 2015 року компанія належала російському страховому гіганту "Росгосстрах". Але після анекції Росією Криму та початку війни на Донбасі її переписали на нідерландську фірму IIC Ukraine B.V. Вестерлакена, який в 2007-2009 роках був керуючим директором в ТОВ ХК "Росгосстрах" та радником президента компанії.