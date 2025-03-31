Ціни на нафту падають, попри попередження Трампа про додаткові мита для РФ

Ціни на нафту знизилися 31 березня, попри попередження президента США Дональда Трампа про запровадження додаткових мит для покупців російської нафти, якщо він відчує, що Москва блокує його зусилля припинити війну в Україні.

Як пише Reuters, червневі ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 30 центів, до $72,46 за барель, тоді як американська нафта WTI подешевшала на 33 центи, до $69,03 за барель, передає Укрінформ.

У неділю Трамп заявив, що він "розлючений" на президента РФ Володимира Путіна і запровадить додаткові тарифи на 25%-50% для покупців російської нафти, якщо він відчуватиме, що Москва заважає його зусиллям припинити війну в Україні. Трамп попередив, що може запровадити нові торгові заходи впродовж місяця.

Трамп також пригрозив Ірану бомбардуванням і додатковими митами, якщо Тегеран не домовиться з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

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Водночас група ОПЕК+ збирається почати свою програму щомісячного збільшення видобутку нафти у квітні. Група, ймовірно, продовжить нарощувати видобуток нафти у травні.

"Ми очікуємо, що WTI поки що залишатиметься в діапазоні від 65 до 75 доларів, оскільки ринок оцінює вплив тарифів Трампа на поставки нафти та світову економіку, а також на ситуацію з поставками з США та ОПЕК+", – сказав економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.

Як повідомлялося, ціни на нафту 28 березня знизилися, але тримаються поблизу місячних максимумів через погіршення прогнозу світової пропозиції після запроваджених США мит проти країн, які купують нафту у Венесуелі.