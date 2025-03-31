В Україні різко зросло споживання електроенергії

Енергетики зафіксували різке зростання рівня споживання електроенергії та закликають заощаджувати світло у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був на 13,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – 28 березня.

Причинами таких суттєвих змін є традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня, а також хмарна погода на всій території України.

Водночас у неділю, 30 березня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% нижчим, ніж тиждень тому через вищу температуру повітря.

В "Укренерго" нагадали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години максимального споживання – з 17:00 до 21:00", – закликали енергетики.

Раніше "Укренерго" запустило новий мобільний застосунок, який інформує користувачів про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні. Також у ньому можна знайти поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.