Шмигаль задекларував 1,1 мільйона доходу за минулий рік, його дружина – всемеро більше

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль задекларував 1 млн 160 тис. 327 грн доходів за 2024 рік, а його дружина – у сім разів більше.

Про це свідчать дані електронної декларації про майно і доходи за 2024 рік, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за 2024 рік увесь дохід прем'єра становила заробітна плата – 1 160 327 грн.

Водночас його дружина задекларувала 8 518 463 грн доходів, з яких 35 320 грн – пенсія, 7 464 393 грн – дохід від підприємницької діяльності, 24 тис. грн – зарплата і 994 750 грн – дохід від відчуження рухомого майна.

Також Шмигаль вніс у декларацію 207,4 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина і дочка – 630,5 тис. грн на банківських рахунках, 254,4 тис. грн і $242 тис. готівкових коштів.

За даними декларації, Шмигаль володіє земельною ділянкою площею 2 200 кв. м у Львівській області. Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) на Львівщині.

Крім того, дружина прем'єра володіє 100% ПП "Кадіс УА" – компанією з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. За минулий рік доходи голови держави та членів його сім’ї становили 15,28 млн грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8,58 млн грн.