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Шмигаль задекларував 1,1 мільйона доходу за минулий рік, його дружина – всемеро більше

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль задекларував 1 млн 160 тис. 327 грн доходів за 2024 рік, а його дружина – у сім разів більше.

Про це свідчать дані електронної декларації про майно і доходи за 2024 рік, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за 2024 рік увесь дохід прем'єра становила заробітна плата – 1 160 327 грн.

Водночас його дружина задекларувала 8 518 463 грн доходів, з яких 35 320 грн – пенсія, 7 464 393 грн – дохід від підприємницької діяльності, 24 тис. грн – зарплата і 994 750 грн – дохід від відчуження рухомого майна.

Також Шмигаль вніс у декларацію 207,4 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, дружина і дочка – 630,5 тис. грн на банківських рахунках, 254,4 тис. грн і $242 тис. готівкових коштів.

За даними декларації, Шмигаль володіє земельною ділянкою площею 2 200 кв. м у Львівській області. Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) на Львівщині.

Крім того, дружина прем'єра володіє 100% ПП "Кадіс УА" – компанією з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. За минулий рік доходи голови держави та членів його сім’ї становили 15,28 млн грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8,58 млн грн.

Автор: 

декларація (541) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+14
Зазвичай,у чиновників,які крадуть,дружини,дяді,тьоті,байстрюки та інші родичі,заробляють набагато більше! Класіка жанру!
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31.03.2025 12:38
+11
Усі чиновники на кого не поглянь - альфонси, які сидять на шиї у жінок та інших родичів.
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31.03.2025 12:43
+9
От бідося! Через нестатки змушує дружину пенсіонерку тяжко працювати!
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31.03.2025 12:40
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Дружина ще десь підробляє?
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31.03.2025 12:37 Відповісти
Картошка в тренде, малина клубника как всегда…
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31.03.2025 12:40 Відповісти
шмигалить, мабуть, вечорами трохи або рано-вранці ....
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31.03.2025 12:47 Відповісти
Само собою підробляє на шитті. А також працюють на сім'ю Шмигаля собачка Жучка і киця Мурка, які заробили всемеро більше дружини.
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31.03.2025 12:58 Відповісти
Жучка і Мурка це ті, на яких все майно записано?
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31.03.2025 13:10 Відповісти
Так, бо на Шмигаля записані тільки старий причеп без "Жигулів" і хатка Мишки-норушки.
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31.03.2025 13:54 Відповісти
Зазвичай,у чиновників,які крадуть,дружини,дяді,тьоті,байстрюки та інші родичі,заробляють набагато більше! Класіка жанру!
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31.03.2025 12:38 Відповісти
І всі прокурори,менти ,НАБУ,БЄБ,СБУ і т.д. роблять вигляд що все по закону і так можно і нужно красти, бо роблять точно так же разом з зеленським.
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31.03.2025 12:46 Відповісти
От бідося! Через нестатки змушує дружину пенсіонерку тяжко працювати!
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31.03.2025 12:40 Відповісти
Кінець епохи бідності та заробляння на крові, як вони є...
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31.03.2025 12:40 Відповісти
У Садового жінка заробила в 16 разів більше за нього, а Шмигалька тільк в сім разів...
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31.03.2025 12:41 Відповісти
Садовий льох. От тьоща в нього роботяща т а заробляюча.
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31.03.2025 12:52 Відповісти
Усі чиновники на кого не поглянь - альфонси, які сидять на шиї у жінок та інших родичів.
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31.03.2025 12:43 Відповісти
Вдало Шмигаль підженився...
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31.03.2025 12:46 Відповісти
Скинемось бідолазі?
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31.03.2025 12:47 Відповісти
Нормальная бизнесменша,грошики делает из воздуха,сдает не принадлежащее ей нерухомое майно.
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31.03.2025 12:51 Відповісти
ЦІкаво, для кого воно краде? Хворі люди, не красти вже не можуть. Думають що дітям.. Але що саме цікаве- як помре- то навіт ноги не охолонуть як у дітей це все заберуть свої ж друзі. Не раз спостерігав цю картину в дніпровських "бізнєсмєнов". А якщо красти гроші американських громадян- то можне ще й під їхню феміду попасти, там ласти закрутять конкретно. Паша Лазаренко може росказати.
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31.03.2025 12:52 Відповісти
...і це, тільки те, що вони ЗАДЕКЛАРУВАЛИ. Реальні доходи у ДЕСЯТКИ РАЗІВ БІЛЬШЕ!
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31.03.2025 12:52 Відповісти
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31.03.2025 12:53 Відповісти
Це і є країна мрії зе!!!!
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31.03.2025 13:05 Відповісти
"...дружина задекларувала 8 518 463 грн доходів, з яких 35 320 грн - пенсія..."

Така стара дружина чи інвалідська пенсіія ???
А зарплата 24 тис. за рік - це в 4 рази менше мінімальної !!!
ДПС, зверніть увагу на ухилянтку від податків !!!
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31.03.2025 13:09 Відповісти
Та у всіх чиновників та депудятлів дружини, батьки та родичі дуже успішні бізЬнЄсмьЄни завжди.
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31.03.2025 13:14 Відповісти
Какие оказывается экстраординарные бизнес таланты у жен, тещ, любовниц чиновников всех мастей. Выдающиеся ***** люди
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31.03.2025 13:17 Відповісти
"Дружина - всемеро більше".А стільки заробили дідусь чи бабця то навіть страшно подумати...
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31.03.2025 13:20 Відповісти
Коли спросили Януковича за статки сина Саши -"Стоматолога",той відповів,що він у нього роботящий.
В одного чиновника мама бізнесвумен,у другого "мама любить скорость",в третього мама малину продавала.Ким працювала дружина Шмигаля невідомо,але вона 1975 року народження В 2024 їй було 49 Чи могла в такому віці підтип на пенсію могла,якщо працювала по так званому першому списку,чи мала вислугу як вчителька чи вихователька.Пенсія за 2024 рік 35320.Якщо це пенсія за повний рік,то погляньте які доходи від підприємницької діяльності то податок єдиний соціальний внесок в Пенсійний Фонд вона вносила не доброчесно,тому й мала в неї пенсія,якщо вона за повний рік.Можливо і за один місяць ця пенсія,але суть,що хто б не був при посаді,як правило в них дружини,діти,батьки - підприємці і успішні."Совпадение-не думаю!"
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31.03.2025 13:21 Відповісти
Де такі успішні дружини беруться? Просто диво якесь...
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31.03.2025 14:14 Відповісти
Вона також здивавана
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31.03.2025 14:15 Відповісти
Це він ще родину жінки не вказав, а там мабуть в десятки разів більше ніж у жінки. Не за зарплатню же він зайняв цю посаду, а за работу на родину, вибачите ясно що на країну
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31.03.2025 14:14 Відповісти
Шмигло грає у сромнягу.....а жіночка на промах- карміліца!!!!
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31.03.2025 14:29 Відповісти
З такими слугами вороги не потрібні.
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31.03.2025 18:25 Відповісти

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