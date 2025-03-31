Через борги водоканалу у Рівному воду могли подавати по годинах. Поки що запровадження графіків відклали (оновлено)

"Рівнеоблводоканал" повідомив, що у квітні в окремі години подача води відбуватиметься із пониженим тиском. Це означатиме, що в кранах багатьох споживачів не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

Подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час, заявили у пресслужбі компанії.

"Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив", – пояснив в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрій Грухаль.

Утім, пізніше голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш заявив, що ситуацію вдалося вирішити.

"Сьогодні провели екстрену нараду з представниками обласної та міської влади, а також самого підприємства, і дійшли направду до непростого консенсусу. Отже, у квітні подачі води із пониженим тиском та за графіком – не буде", – наголосив він у Facebook.

У "Рівнеоблводоканалі" пояснили, що наразі економічно обґрунтований тариф мав би бути 57,07 грн за кубометр водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх категорій споживачів. Утім, для населення діючий тариф залишається на довоєнному рівні і становить 32,6 грн за кубометр.

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У компанії наголошують, що попри те, що населення розраховується за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг "Рівнеоблводоканалу" вже перевалив за 115 млн грн. Із них близько 70 млн грн – це борг за електроенергію, а решта 45 млн грн – борг підприємства перед "Рівнеазотом" за очистку стоків.

Як повідомлялося, у березні в Чернівцях через масштабну заміну водогону на три дні призупиняли водопостачання в місті.