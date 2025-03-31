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Новини
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Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для населення та електростанцій до листопада, – постанова

газ

Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (Положення про ПСО) до 31 жовтня, а також змінив низку його умов.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №356 від 28 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін зобов’язав ПАТ "Укрнафта" продавати природний газ власного видобутку за пільговою ціною для реалізації споживачам, що підпадають під дію ПСО. Раніше це мало робити лише державне "Укргазвидобування".

При цьому "Укргазвидобування" продаватиме газ НАК "Нафтогаз України" для цілей ПСО за ціною 7240 грн (тут і далі – з ПДВ) за тисячу кубометрів, а "Укрнафта" – за ціною 12 000 грн за тис. кубометрів.

Водночас Кабмін підвищив ціни на газ, що постачається в рамках ПСО для виробників електроенергії. Зокрема, до 31 жовтня вони зможуть купувати газ у ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за такими цінами:

  • 18 000 грн за тисячу кубометрів – для теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі;
  • 14 000 для теплових електростанцій (ТЕС) та ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі.

Раніше ціни на газ для цих споживачів становили 16 500 грн і 10 950 грн за тисячу кубометрів відповідно.

Крім того, для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію, ціна на газ встановлена на рівні 14 000 грн за тисячу кубометрів.

А для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, – 18 000 грн за тис. куб м.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що Кабінет Міністрів не розглядає можливості підняття тарифів на комунальні послуги найближчим часом.

У квітні 2024 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ). Тобто ціну на газ для населення залишили незмінною до травня 2025 року. Тарифи на газ та опалення для населення не змінювалися від початку повномасштабного вторгнення, мораторій на їх підвищення до кінця воєнного стану закріплено спеціальним законом.

Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Автор: 

газ (7924) Кабмін (7745) тарифи (1302) Укрнафта (855) Тарифи на газ (713)


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31.03.2025 16:14 Відповісти
За Конституцією України надра є власністю українського народу. Владні мародери продають власнику його ж власність і кажуть йому щоб він радувався поки може, бо це ще йому продають по пільговій ціні, а скоро свою ж власність йому будуть продавати ще дорожче.
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31.03.2025 19:01 Відповісти
та вся Конституція написана утопічно і її неможливо реалізувати. Хтось має провести геологічну розвідку, збудувати газову вишку, транспортувати газ, платити зарплату людям. Зрозуміло що безкоштовно газ ніхто не буде давати.
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31.03.2025 19:14 Відповісти
Собівартість добичи газу "Укргазвидобування" складає 1.2грн/куб (включаючи відкати)
Алє Клєптомани Кабмін продовжив дію "пільгових" цін на газ для населення по 8грн/куб+1.3грн/куб доставка
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01.04.2025 09:46 Відповісти

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