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Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на $1,6 мільярда

Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на $1,6 мільярда

Швеція ухвалила рішення виділити новий пакет військової допомоги Україні на 16 млрд шведських крон ($1,59 млрд), що є найбільшим пакетом від цієї країни.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пал Йонсон, передає Reuters.

Найбільша частина пакета – 9,2 млрд крон – складатиметься з обладнання, яке Швеція придбає під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Раніше в уряді заявляли, що цього року Швеція збільшить допомогу Україні з 25 млрд крон до 40 млрд крон (майже $4 млрд). Ці кошти допоможуть Києву боротися з російською агресією.

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Як повідомлялося, Нідерланди виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва дронів для України для продовження боротьби з російською агресією.

Автор: 

оборона (500) допомога (1533) Швеція (176)


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