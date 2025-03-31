Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на $1,6 мільярда

Швеція ухвалила рішення виділити новий пакет військової допомоги Україні на 16 млрд шведських крон ($1,59 млрд), що є найбільшим пакетом від цієї країни.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пал Йонсон, передає Reuters.

Найбільша частина пакета – 9,2 млрд крон – складатиметься з обладнання, яке Швеція придбає під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.



Раніше в уряді заявляли, що цього року Швеція збільшить допомогу Україні з 25 млрд крон до 40 млрд крон (майже $4 млрд). Ці кошти допоможуть Києву боротися з російською агресією.

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Як повідомлялося, Нідерланди виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва дронів для України для продовження боротьби з російською агресією.