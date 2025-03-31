Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року. Які умови
Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у Європейському Союзі з 2027 року. Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Із найголовнішого – за умови успішного виконання Плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС", – йдеться у повідомленні.
Це означає, що українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.
Як додали у Мінцифри, у межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:
- оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС – Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR;
- визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією;
- тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг;
- перевірку двосторонніх процедур співробітництва.
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Зазначається, що Україна – перша країна, яка не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Євросоюзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU.
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Кабмін дозволив використовувати електронні підписи країн ЄС в Україні.
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