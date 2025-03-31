БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
27 731 2

Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року. Які умови

хакер,дані

Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у Європейському Союзі з 2027 року. Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Із найголовнішого – за умови успішного виконання Плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС", – йдеться у повідомленні.

Це означає, що українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

Як додали у Мінцифри, у межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

  • оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС – Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR;
  • визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією;
  • тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг;
  • перевірку двосторонніх процедур співробітництва.

Читайте також: Україна – третя у Європі за рівнем відкритості даних, – Мінцифри

Зазначається, що Україна – перша країна, яка не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Євросоюзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Кабмін дозволив використовувати електронні підписи країн ЄС в Україні.

Автор: 

підписи (6) Євросоюз (5099) електронний цифровий підпис (26) Мінцифри (803)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги..."визнаються уже - а інші потім....
Цікаво працює цей механізм!
показати весь коментар
31.03.2025 15:10 Відповісти
Це не механизм, це так проекти впроваджують фазами.
показати весь коментар
31.03.2025 19:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 