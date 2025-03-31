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Новини
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Військові знову почали активно замовляти будівництво фортифікацій: За тиждень у Prozorro відзвітували про угоди на 1,3 мільярда

Військові знову почали активно замовляти будівництво фортифікацій

Наприкінці березня військові частини знову почали активно замовляти роботи з будівництва фортифікацій.

До цього з початку року військові частини провели закупівель на зведення укріплень лише на 219 млн грн, а з лютого про укладені угоди на виконання таких робіт не повідомлялося, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Однак минулого тижня (з 22 по 29 березня) військові частини оприлюднили дані про закупівлю робіт з будівництва фортифікаційних укріплень на 1,29 млрд грн.

Найбільші підряди отримало ТОВ "Спецтехресурс" (444 млн грн). Ця фірма зареєстрована у Києві на киянина Миколу Колібабчука. Де вона будуватиме фортифікації невідомо, але до вторгнення вона мала підряд на будівництво казарм у Бахмуті, по якому правоохоронці підозрювали перерахування грошей фіктивним фірмам.

Крім цього, значні підряди на зведення укріплень отримали ТОВ "Сумибудінвест лтд" (270 млн грн) та ТОВ "Магма" (193 млн грн). Обидві фірми зареєстровані в Сумах, неподалік від лінії фронту з Курською областю.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. Серед іншого, вона має розслідувати можливі зловживання під час обладнання оборонних фортифікаційних споруд, а також закупівлі безпілотників для Сил оборони. Головою нової ТСК обрали "слугу народу" Олександра Бакумова.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Будівництво фортифікацій: фірми-одноденки, "засекречені" кримінальні справи та жонглювання бюджетами обладміністрацій

Керівника попередньої ТСК по корупції в обороні затримали на хабарі

У травні 2024 року Верховна Рада вже створила ТСК з питань використання коштів держбюджету, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Її головою обрали народного депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

Вже у липні того ж року НАБУ повідомило депутату Задорожному про підозру у справі про отримання "відкату" від голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.

За даними слідства, "відкат" становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Загалом йшлося про суму 3,4 млн грн.

Тому у серпні минулого року Задорожного із посади голови ТСК звільнили. Замість нього очільником ТСК по фортифікаціям та дронам призначили іншого "слугу народу" – того ж Олександра Бакумова.

До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" – GB Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор святкових заходів, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".

Автор: 

тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2605) фортифікації (24)


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Це відмивання грошей. Ефективність яка?
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31.03.2025 16:07 Відповісти
Думаю ефективність однієї фортифікації дорівнює ефективності десь 300-400 Олегів Довбенко.
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31.03.2025 19:44 Відповісти
Думати - це добре. Може вам ще щось зробити? Додати мін, снаряги та калашів 74 року? А потім вияснити вашу групу крові, щоб не влити якоїсь брудної з гепатитом. А потім нашкодити вас вакцинами від щурачих фекалій та лишаю здичивілих собак, які беруть людську плоть. А якщо ще трошки подумати то всі фортифікації роблені без проточної вентиляції, і одна хлоридна граната може отруїти всіх двухярусних ліжках.
Але ви іншими одиницями тупите?
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31.03.2025 19:52 Відповісти
Виходить, відтепер пани команири замовлятимуть не тіко піццу!
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31.03.2025 16:21 Відповісти
таку вже хню несете
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31.03.2025 19:46 Відповісти
недарма полковник розпинався про те що усіх кого визнали непредатним до бойових підрозділів відправлят будувати рубіжи оборони. якій геніальний план вкрасти кошти. злодюги
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31.03.2025 16:46 Відповісти
Скоро відзвітують про стопятсоту лінію фортифікацій висотою в чотири поверхи, і глибиною, як бункер де Зеля спить.
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31.03.2025 17:19 Відповісти
Шось єрмаківські боти стали якісь скучноваті. А по суті: що ви скажете на те, шо будувати треба було ще два роки тому?
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01.04.2025 11:28 Відповісти

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