Військові знову почали активно замовляти будівництво фортифікацій: За тиждень у Prozorro відзвітували про угоди на 1,3 мільярда
Наприкінці березня військові частини знову почали активно замовляти роботи з будівництва фортифікацій.
До цього з початку року військові частини провели закупівель на зведення укріплень лише на 219 млн грн, а з лютого про укладені угоди на виконання таких робіт не повідомлялося, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Однак минулого тижня (з 22 по 29 березня) військові частини оприлюднили дані про закупівлю робіт з будівництва фортифікаційних укріплень на 1,29 млрд грн.
Найбільші підряди отримало ТОВ "Спецтехресурс" (444 млн грн). Ця фірма зареєстрована у Києві на киянина Миколу Колібабчука. Де вона будуватиме фортифікації невідомо, але до вторгнення вона мала підряд на будівництво казарм у Бахмуті, по якому правоохоронці підозрювали перерахування грошей фіктивним фірмам.
Крім цього, значні підряди на зведення укріплень отримали ТОВ "Сумибудінвест лтд" (270 млн грн) та ТОВ "Магма" (193 млн грн). Обидві фірми зареєстровані в Сумах, неподалік від лінії фронту з Курською областю.
Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. Серед іншого, вона має розслідувати можливі зловживання під час обладнання оборонних фортифікаційних споруд, а також закупівлі безпілотників для Сил оборони. Головою нової ТСК обрали "слугу народу" Олександра Бакумова.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Будівництво фортифікацій: фірми-одноденки, "засекречені" кримінальні справи та жонглювання бюджетами обладміністрацій
Керівника попередньої ТСК по корупції в обороні затримали на хабарі
У травні 2024 року Верховна Рада вже створила ТСК з питань використання коштів держбюджету, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Її головою обрали народного депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.
Вже у липні того ж року НАБУ повідомило депутату Задорожному про підозру у справі про отримання "відкату" від голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.
За даними слідства, "відкат" становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Загалом йшлося про суму 3,4 млн грн.
Тому у серпні минулого року Задорожного із посади голови ТСК звільнили. Замість нього очільником ТСК по фортифікаціям та дронам призначили іншого "слугу народу" – того ж Олександра Бакумова.
До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" – GB Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор святкових заходів, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".
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