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Гривня розпочала тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 квітня

Офіційний курс долара Нацбанку на 1 квітня

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США на початку нового робочого тижня, але трихи знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 1 квітня, на рівні 41,4228 грн/$, порівняно із 41,4787 грн/$ у понеділок. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 8 копійок  44,8278 грн за євро. 19 вересня минулого року він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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потужно!
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31.03.2025 16:44 Відповісти
Цікаво, що уся ця гуйня подається із страшенно серйозними пиками!
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31.03.2025 16:45 Відповісти

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