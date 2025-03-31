Ціни на молоко в Україні продовжують знижуватися

У лютому ціни на молоко-сировину продовжили знижуватися після максимальних значень у грудні 2024 року. Середньомісячна вартість просіла до 17,3 грн за кілограм, на кінець місяця вона опустилась до 17 грн.

Про це повідомляє експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України.

Зазначається, що ціни в лютому були на 13,5% нижчими за грудневий рівень, але на 16,5% перевищували показники лютого 2024 року та на 24,5% – червня.

Середня ціна, виражена у євро і перерахована у євробазис, у лютому опустилась нижче 47 євро/100 кг – із 53,7 євро у грудні та 50,2 євро у січні 2025 року.

Співвідношення між рівнями цін в Україні та в середньому по ЄС та Польщі у лютому дорівнювали: 87,5% – до середнього показника по країнах ЄС (у листопаді-грудні 2024 року – понад 98%), 87% – до середнього показника Польщі.

Як відзначають експерти, відповідні співвідношення "відкотились" на рівень вересня 2024 року – конкурентоспроможність вітчизняних молокопродуктів у лютому цього року зросла.

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Як наголосив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур, виробники та переробники молока продовжують шукати консенсус навколо цін на сировину, щоб стабілізувати ситуацію на ринку молочних продуктів, виходячи з можливостей споживачів та експортних трендів.

"СМПУ чекає на черговий раунд перемовин з виробниками молока-сировини для стабілізації цін та формування спільного бачення майбутнього сектору", – зазначив він.

За даними Асоціації виробників молока, ціни на сировину екстра ґатунку в березні продовжили знижуватися, і станом на 25 березня становили 16,35 грн/кг без ПДВ.