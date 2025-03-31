343 українки за минулий рік стали водійками вантажівок і автобусів, – Мінекономіки

За минулий рік дипломи про здобуття фаху водійок вантажного та пасажирського транспорту отримали 343 учасниці програми, а 17% із них уже працевлаштовані.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

"У 2024 році випускницями навчальних програм Reskilling Ukraine стали 343 учасниці. З них 17% вже працевлаштовані водійками, 17% використовують здобуті навички в іншій діяльності, зокрема, відкрили власну справу, займаються волонтерською діяльністю, 33% наразі активно шукають можливість працевлаштуватись за новою професією", – розповіла Бережна.

За її словами, зацікавленість у працевлаштуванні жінок-водійок минулого року висловили близько 40 компаній.

Серед них компанії, які займаються рітейлом, міжнародними та внутрішніми автобусними перевезеннями, агрокомпанії, компанії видобувної промисловості, харчової промисловості, логістичні компанії.

Були також міжнародні транспортні компанії, які працюють в Україні.

Проєкт Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки оголосив новий набір на програми перекваліфікації, завдяки яким жінки можуть безоплатно опанувати професію водійки вантажного та пасажирського транспорту. Навчання складається з теорії онлайн і практичних занять в одному з трьох міст України: Києві, Кременці або Тернополі. Тривалість навчання складає шість тижнів. Проживання та харчування на час практики забезпечується Reskilling Ukraine.

Раніше повідомлялося, що наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів. Це майже кожна третя компанія. За статистикою, від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок в Україні стабільно зростає.

До того стало відомо, що кількість жінок серед ФОПів торік зросла до максимуму за п'ять років. Станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%).

Нагадаємо, на початку вересня минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives. До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.

Пізніше Міністерство розвитку громад та територій розширило географію пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок автобусів.

Згодом стало відомо, що через дефіцит кваліфікованих кадрів у сільському господарстві внаслідок мобілізації Міністерство аграрної політики та продовольства планує готувати нових фахівців серед жінок.

У листопаді минулого року Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно мало представлені.