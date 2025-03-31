Бессарабський ринок у центрі Києві відновив роботу після двотижневої перерви

Бессарабський ринок відновив свою роботу після проведеного науковцями обстеження конструкцій.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У Департаменті нагадали, що ринок призупинив роботу з 17 березня, за цей час держапдпприємство "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" проводило інструментальні дослідження стану підлоги ринку.

"Тепер очікуємо на висновки та рекомендації фахівців... Головна мета досліджень з’ясувати технічний стан плити перекриття пам’ятки, щоб була можливість вчасно провести необхідні реставраційні роботи в разі потреби", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, ще у 2018 році Комунальне підприємство "Бессарабський ринок" оголошувало тендер на розробку проєкту реставрації будівлі ринку з пристосуванням для сучасних потреб.