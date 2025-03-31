Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" призведе до втрати урожаю та 96 мільярдів гривень ВВП, – експерт

"Укрзалізниця" є монопольним перевізником в нашій країні та відіграє ключову роль у експорті, тож її тарифи мають прямий вплив на конкурентоздатність нашої продукції. У такій ситуації підвищення тарифів – це удар як по наших позиціях на світових ринках, так і по ВВП.

Про це заявив начальник управління зовнішніх проєктів Офісу СЕО групи "Метінвест" Сергій Скорбун.

За словами Скорбуна, 60% вантажів в Україні перевозить саме "Укрзалізниця": у світі небагато країн, де залізниця відіграє таку важливу роль. Для металургів залізниця в принципі є базовим видом транспорту, тому що забезпечує масові перевезення важких вантажів – руди, вугілля, вапняку та металопродукції, і саме металурги формують близько 40% вантажної бази "Укрзалізниці".

"Вона має прямий вплив на конкурентоспроможність експортерів. Від вартості логістики та енергоресурсів напряму залежить, чи можемо ми експортувати цю продукцію, чи стаємо неконкурентоспроможними – і, відповідно, "Укрзалізниця" нічого не перевозить", – сказав Скорбун.

Таким чином, від роботи "Укрзалізниці" напряму залежить, наскільки Україна буде конкурентоспроможною як держава, наголосив він. Тому що зараз країна має $30 млрд від'ємного торгівельного сальдо – експортує на 40 млрд грн, а імпортує на 70 млрд грн, – і якби не зовнішня допомога, країна стикнулася б з надзвичайними макроекономічними шоками.

Також Скорбун представив результати дослідження, яке зробила "Укрпромзовнішекспертиза" на замовлення "Укрметалургпрому". Згідно з досліженням, якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажі на 37%, як пропонує, це у перспективі призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн, а доходів бюджету – на 36 млрд грн. А сама "Укрзалізниця" втратить до 15% існуючої вантажної бази, що матиме для неї довгострокові негативні наслідки.

"Це значне підвищення і для аграріїв, і для нас. У аграрів балансуюча стаття – це добрива: якщо у них менше грошей, вони менше витратять на добрива. Це призведе до зниження врожайності, а відповідно – "Укрзалізниця" втратить вантажі. У металургійній галузі так само: у нас одне підприємство – Інгулецький ГЗК – вже зупинене повністю. Є підприємства, які працюють на мінімальному завантаженні. Наскільки нам відомо, "АрселорМіталл Кривий Ріг" працює на одній доменній печі з трьох. Найбільший виробник аглоруди в Україні у переддефолтному стані. Чи можна в таких умовах підвищувати ще тариф? Питання риторичне", – підкреслив Скорбун.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів грн.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіталл Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тис. людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.