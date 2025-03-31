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Новини
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Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" призведе до втрати урожаю та 96 мільярдів гривень ВВП, – експерт

Втрата конкурентоздатності та 96 мільярдів ВВП: такі наслідки від підвищення тарифу

"Укрзалізниця" є монопольним перевізником в нашій країні та відіграє ключову роль у експорті, тож її тарифи мають прямий вплив на конкурентоздатність нашої продукції. У такій ситуації підвищення тарифів – це удар як по наших позиціях на світових ринках, так і по ВВП.

Про це заявив начальник управління зовнішніх проєктів Офісу СЕО групи "Метінвест" Сергій Скорбун. 

За словами Скорбуна, 60% вантажів в Україні перевозить саме "Укрзалізниця": у світі небагато країн, де залізниця відіграє таку важливу роль. Для металургів залізниця в принципі є базовим видом транспорту, тому що забезпечує масові перевезення важких вантажів – руди, вугілля, вапняку та металопродукції, і саме металурги формують близько 40% вантажної бази "Укрзалізниці".

"Вона має прямий вплив на конкурентоспроможність експортерів. Від вартості логістики та енергоресурсів напряму залежить, чи можемо ми експортувати цю продукцію, чи стаємо неконкурентоспроможними – і, відповідно, "Укрзалізниця" нічого не перевозить", – сказав Скорбун.

Таким чином, від роботи "Укрзалізниці" напряму залежить, наскільки Україна буде конкурентоспроможною як держава, наголосив він. Тому що зараз країна має $30 млрд від'ємного торгівельного сальдо – експортує на 40 млрд грн, а імпортує на 70 млрд грн, – і якби не зовнішня допомога, країна стикнулася б з надзвичайними макроекономічними шоками.

Також Скорбун представив результати дослідження, яке зробила "Укрпромзовнішекспертиза" на замовлення "Укрметалургпрому". Згідно з досліженням, якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажі на 37%, як пропонує, це у перспективі призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн, а доходів бюджету – на 36 млрд грн. А сама "Укрзалізниця" втратить до 15% існуючої вантажної бази, що матиме для неї довгострокові негативні наслідки.

"Це значне підвищення і для аграріїв, і для нас. У аграрів балансуюча стаття – це добрива: якщо у них менше грошей, вони менше витратять на добрива. Це призведе до зниження врожайності, а відповідно – "Укрзалізниця" втратить вантажі. У металургійній галузі так само: у нас одне підприємство – Інгулецький ГЗК – вже зупинене повністю. Є підприємства, які працюють на мінімальному завантаженні. Наскільки нам відомо, "АрселорМіталл Кривий Ріг" працює на одній доменній печі з трьох. Найбільший виробник аглоруди в Україні у переддефолтному стані. Чи можна в таких умовах підвищувати ще тариф? Питання риторичне", – підкреслив Скорбун.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів грн.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіталл Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тис. людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

Автор: 

ВВП (1136) вантажі (1296) тарифи (1302) Укрзалізниця (4762) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+3
всі кошти йдуть в наглядову раду і самому керівнику УЗ....
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31.03.2025 19:18
+2
Метінвест переживає за втрати урожаю 🤣🤣🤣
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31.03.2025 19:14
+1
Кращий спосіб захисту - напад!
Метінвест працює....
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31.03.2025 19:09
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Кращий спосіб захисту - напад!
Метінвест працює....
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31.03.2025 19:09 Відповісти
Какое тут нападение? Всем давно известно ещё со времён Кучмы, что УЗ была и есть кормушкой чиновников при власти. Всегда была убыточной и всегда через УЗ отмывалось куча бабла для верхушки власти.
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01.04.2025 20:01 Відповісти
Мет інвест нападає....
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01.04.2025 20:05 Відповісти
ворог зараз у всіх один - це русня. треба разом тримати оборону, а як є бажання і ресурси, то можна і нападати. Головне, щоб більші ніколи наші діти не тікали залізницею світ за очі
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02.04.2025 01:18 Відповісти
я про мет інвест
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02.04.2025 01:22 Відповісти
Метінвест переживає за втрати урожаю 🤣🤣🤣
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31.03.2025 19:14 Відповісти
метінвест просто в магазини не ходить і цін не бачить)))
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31.03.2025 19:17 Відповісти
зато українці бачать ціни на продукти, послуги і перевезення. квітків купити не можливо, кругом перекупи і корупція
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02.04.2025 01:22 Відповісти
А за що переживає УЗ? Чому б не провести аудит, якщо на УЗ все чисто і добре?
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01.04.2025 13:37 Відповісти
А не підвищення зарплатні ( не зарплати!) залізничникам до чого призведе?! Вже на залізниці реально працювати нікому! Молодь за бронь'ю навіть не йде,старі йдуть на пенсію та помирають .
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31.03.2025 19:16 Відповісти
всі кошти йдуть в наглядову раду і самому керівнику УЗ....
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31.03.2025 19:18 Відповісти
залізниця монополіст от і грає на ринку. була б конкуренція було б інакше. і зп були б вищі
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02.04.2025 01:20 Відповісти
Кого хвилює, що там станеться з економікою, ми ж знаємо, що УЗ та її забаганки в топі пріоритетів
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01.04.2025 13:36 Відповісти
Зачем власти доходы в бюджет если снова бабло идёт напрямую им в карманы, но уже от европейских "партнёров"? С таким раскладом можно ещё годик посидеть и пограбить страну.
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01.04.2025 19:59 Відповісти

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