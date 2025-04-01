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Ціни на нафту зростають на тлі погроз Трампа про додаткові мита на російську нафту

Ціни на нафту зростають на тлі погроз Трампа про додаткові мита на російську нафту

Ціни на нафту зросли 1 квітня після погроз президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на російську нафту та атакувати Іран. Водночас занепокоєння щодо впливу торговельної війни на глобальне зростання обмежили зростання.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, до $74,93 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 13 центів, до $71,61, передає Укрінформ.

Днем раніше контракти досягли максимумів за п'ять тижнів.

"Ризики в найближчій перспективі перекошені в бік підвищення, оскільки погрози США ввести вторинні тарифи на російську та іранську нафту спонукають учасників ринку оцінювати ризики скорочення поставок нафти", – сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Опитування Reuters 49 економістів і аналітиків у березні спрогнозувало, що цього року ціни на нафту залишатимуться під тиском тарифів США та економічного спаду в Індії та Китаї, тоді як ОПЕК+ збільшує пропозицію.

Уповільнення світового зростання призведе до зниження попиту на пальне, що може компенсувати будь-яке скорочення пропозиції через погрози Трампа.

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У неділю Трамп заявив NBC News, що він розлючений на президента Росії Путіна та запровадить додаткові мита від 25% до 50% для російських покупців нафти. Москва намагається заблокувати зусилля з припинення війни в Україні.

Мита на покупців нафти з РФ, другого за величиною експортера нафти в світі, призведуть до переривання глобальних поставок і завдадуть шкоди найбільшим клієнтам Москви, Китаю та Індії.

Трамп також пригрозив Ірану аналогічними митами та бомбардуваннями, якщо Тегеран не досягне згоди з Білим домом щодо своєї ядерної програми.

"На даний момент це здається лише загрозою для Росії та Ірану. Однак, якщо це стане реальністю, це створить великий ризик зростання для ринку, враховуючи значні обсяги експорту нафти з обох країн", – заявили стратеги ING.

У той же час слабший долар у вівторок також підтримав ринок. М’якший долар підтримує попит на нафту, оскільки робить сиру нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Як повідомлялося, ціни на нафту 28 березня знизилися, але тримаються поблизу місячних максимумів через погіршення прогнозу світової пропозиції після запроваджених США мит проти країн, які купують нафту у Венесуелі.

Автор: 

нафта (4778) ціни (3443) Трамп Дональд (625)


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Топ коментарі
+4
Тобто Трамп грає на х"йла. Тарифи проти росії не вводить, а тільки язиком ляпає. Ціни на нафту зростають, від чого росіянці тільки в плюсі.
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01.04.2025 10:13
+2
А може вони зростають,бо пригрозив іранцям?
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01.04.2025 10:25
+1
Це риже ***** вже заї-ало....
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01.04.2025 10:18
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Тобто Трамп грає на х"йла. Тарифи проти росії не вводить, а тільки язиком ляпає. Ціни на нафту зростають, від чого росіянці тільки в плюсі.
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01.04.2025 10:13 Відповісти
Це риже ***** вже заї-ало....
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01.04.2025 10:18 Відповісти
А може вони зростають,бо пригрозив іранцям?
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01.04.2025 10:25 Відповісти
Все що Тампон робить це навпаки рятує Сосію. А лохи думають що Тампон буде проти Сосії чи Китаю щось серйозне вводити
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01.04.2025 10:25 Відповісти
Что не делает дурак все он делает не так
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01.04.2025 10:26 Відповісти
Ого-го, яке зростання, аж на 16 центів, але зрадо***би хором заволали Трамп- ху**ло. Цікаво чому жоден з них прокоментував падіння ціни на нафту 28.03 на 14 центів.
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01.04.2025 10:43 Відповісти
За вчора ціни на нафту зросли більше ніж на 2 долара.
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01.04.2025 11:39 Відповісти
Ну так подивіться на графік зміни ціни на нафту за 2025, там постійні коливання то ріст то падіння, 15.01 Brent був по 81,5, а 05.03 68,5 і ніхто на це не звертав особливої уваги , оскільки це норма для даного спекулятивного ринку. Завтра Трамп видасть якусь чергову "позитивну" новину і нафта впаде в ціні на кілька відсотків.
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01.04.2025 11:57 Відповісти
Дивлячись хто не звертав... Я звертав, бо займаюсь інвестиціями на фондовому ринку. Коливання в декілька відсотків це значні коливання.
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01.04.2025 12:01 Відповісти
В 2025 нафта спочатку здорожчала до 81 бакса, а потім впала нижче 70, але ніхто про це не кричав. А от коли нафта після чергового падіння розпочала тренд на здорожчання зрадо***би заголосили про зраду, що трампон рятує росію, хоча ціна навіть не досягла річного максимуму . Про це йде мова у моєму дописі.
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01.04.2025 12:35 Відповісти
"Ай да Трампушка! Ай да молодееец!" (кацапське)

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01.04.2025 13:02 Відповісти

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