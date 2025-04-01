Ціни на нафту зростають на тлі погроз Трампа про додаткові мита на російську нафту

Ціни на нафту зросли 1 квітня після погроз президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на російську нафту та атакувати Іран. Водночас занепокоєння щодо впливу торговельної війни на глобальне зростання обмежили зростання.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, до $74,93 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 13 центів, до $71,61, передає Укрінформ.

Днем раніше контракти досягли максимумів за п'ять тижнів.

"Ризики в найближчій перспективі перекошені в бік підвищення, оскільки погрози США ввести вторинні тарифи на російську та іранську нафту спонукають учасників ринку оцінювати ризики скорочення поставок нафти", – сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Опитування Reuters 49 економістів і аналітиків у березні спрогнозувало, що цього року ціни на нафту залишатимуться під тиском тарифів США та економічного спаду в Індії та Китаї, тоді як ОПЕК+ збільшує пропозицію.

Уповільнення світового зростання призведе до зниження попиту на пальне, що може компенсувати будь-яке скорочення пропозиції через погрози Трампа.

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У неділю Трамп заявив NBC News, що він розлючений на президента Росії Путіна та запровадить додаткові мита від 25% до 50% для російських покупців нафти. Москва намагається заблокувати зусилля з припинення війни в Україні.

Мита на покупців нафти з РФ, другого за величиною експортера нафти в світі, призведуть до переривання глобальних поставок і завдадуть шкоди найбільшим клієнтам Москви, Китаю та Індії.

Трамп також пригрозив Ірану аналогічними митами та бомбардуваннями, якщо Тегеран не досягне згоди з Білим домом щодо своєї ядерної програми.

"На даний момент це здається лише загрозою для Росії та Ірану. Однак, якщо це стане реальністю, це створить великий ризик зростання для ринку, враховуючи значні обсяги експорту нафти з обох країн", – заявили стратеги ING.

У той же час слабший долар у вівторок також підтримав ринок. М’якший долар підтримує попит на нафту, оскільки робить сиру нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Як повідомлялося, ціни на нафту 28 березня знизилися, але тримаються поблизу місячних максимумів через погіршення прогнозу світової пропозиції після запроваджених США мит проти країн, які купують нафту у Венесуелі.