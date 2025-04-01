БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
833 6

Нацбанк скорочує продаж валюти третій місяць поспіль

Нацбанк скорочує продаж валюти третій місяць поспіль

Національний банк у березні продав на міжбанківському валютному ринку $2,608 млрд, що на $450 млн менше, ніж у лютому.

Про це свідчать дані регулятора.

Так, у лютому 2025 року чистий продаж валюти становив $3,058 млрд, а у січні – $3,75 млрд.

Продаж валюти НБУ

Загалом із початку року Нацбанк продав на міжбанку $9,41 млрд.

Як повідомлялося, в останній повний тиждень березня продаж доларів Національним банком збільшився до $845,63 млн проти $643,6 млн попереднього тижня та $545,2 млн два тижні тому.

Читайте також: Без допомоги від партнерів: Резерви Нацбанку зменшилися на $3 мільярди за місяць

Нагадаємо, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.

Автор: 

валюта (2164) НБУ (9267) продаж (2064)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це добре чи погано?
показати весь коментар
01.04.2025 10:48 Відповісти
Коли громадяни скуплять весь долар, і гривні у всіх пересічних закінчаться, то можна буде безболісно переходити у єврозону
показати весь коментар
01.04.2025 10:59 Відповісти
Так в єврозону ж не в доларзону
показати весь коментар
01.04.2025 11:07 Відповісти
це не має значення, бо ніяк не пов'язано з реальною економікою
показати весь коментар
01.04.2025 11:10 Відповісти
Трампівський долар не купляю це пуста бумажка, я купляю справжній актив - українську землю, будиночки на заході України!
показати весь коментар
01.04.2025 11:23 Відповісти
висновок-простому люду валюта не потрібна,хто її скуповував,уже втік.Допоки будемо все прив'язувати до долара чи євро- будемо голі і босі,хіба що підперезані.
показати весь коментар
01.04.2025 13:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 