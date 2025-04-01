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Новини
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Українські яблука вперше доставили в Індію

Українські яблука вперше доставили в Індію

Перша пробна партія українських яблук нещодавно прибула до Республіки Індія. Індійська сторона високо оцінила якість української продукції.

Про це повідмили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що міністерство сільського господарства і добробуту фермерів країни підтвердило успішне завершення інспекційних заходів цієї партії. В Індії високо оцінили якість українських яблук та їх відповідність встановленим вимогам.

Зазначається, що було забезпечено дотримання передбачених індійською стороною критеріїв та вимог до відбору, передвідвантажувального зберігання, обробки та транспортування продукції.

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У Держпродспоживслужбі наголосили, що спільно з українськими посольствами та МЗС продовжують працювати над розширенням можливостей для укрїнських виробників.

Як повідомлялося, Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху та водних продуктів дикого вилову, тобто риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах.

Автор: 

Індія (357) продукти (734) експорт (3826) Держпродспоживслужба1 (336)


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Ура.
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01.04.2025 11:20 Відповісти
А я думаю чого у нас яблука подорожчали, тепер зрозумів
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01.04.2025 11:21 Відповісти
Це брехня, бо ішак обовязково би про це прокукурікав у вечірньому відосіку, як важливе його досягнення.
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01.04.2025 11:28 Відповісти
То-то я думаю ,почему в Украине яблоки стали по цене бананов...
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01.04.2025 11:42 Відповісти
Сім год мак не родив - і голоду не було.
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01.04.2025 11:43 Відповісти
А ми Польськи Яблука будемо їсти???
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01.04.2025 11:52 Відповісти
так, ми будемо їсти польські, бо з польші довше до індії плисти
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01.04.2025 13:22 Відповісти
Воно й видно. Тому що в Україні ,до цього "геніального" економічногог дійства , яблука ніколи не коштували 50-60грн.
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01.04.2025 13:55 Відповісти

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