Українські яблука вперше доставили в Індію

Перша пробна партія українських яблук нещодавно прибула до Республіки Індія. Індійська сторона високо оцінила якість української продукції.

Про це повідмили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що міністерство сільського господарства і добробуту фермерів країни підтвердило успішне завершення інспекційних заходів цієї партії. В Індії високо оцінили якість українських яблук та їх відповідність встановленим вимогам.

Зазначається, що було забезпечено дотримання передбачених індійською стороною критеріїв та вимог до відбору, передвідвантажувального зберігання, обробки та транспортування продукції.

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У Держпродспоживслужбі наголосили, що спільно з українськими посольствами та МЗС продовжують працювати над розширенням можливостей для укрїнських виробників.

Як повідомлялося, Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху та водних продуктів дикого вилову, тобто риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах.