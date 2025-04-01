Заснована за наказом Путіна інноваційна держкорпорація "Роснано" оголосила дефолт

Російська держкорпорація "Роснано" допустила технічний дефолт із випуску облігацій із державною гарантією.

Про це повідомляє The Moscow Times.



Зазначається, що 31 березня "Роснано" мала виплатити власникам своїх боргових паперів 1 млрд рублів купонних платежів, проте грошей інвестори не побачили. Як запевняє компанія, платіж буде здійснено "протягом 10 днів", а причина затримки – "у розробці технічного механізму виплати купонного доходу".

Про який механізм може йтися і чому він знадобився саме зараз, у "Роснано" не уточнили. У техдефолті опинилися облігації компанії обсягом 13,4 млрд рублів із погашенням у 2027 році.



У листопаді 2021 року "Роснано" вже перебувала на межі дефолту за боргом, і тоді компанію врятувала держава. Через два роки держкорпорація повідомила, що близька до банкрутства через відсутність коштів на погашення заборгованості, чистий розмір якої на той момент сягав майже 100 млрд рублів.



У травні 2024 року "Роснано" попередила, що грошей на її рахунках вистачить лише на погашення короткострокової заборгованості, а надалі компанія бачить проблеми: борг, включаючи витрати на його обслуговування, може "не бути забезпечений активами достатньою мірою".

Читайте також: Дефіцит бюджету Росії перевищив оцінки уряду на трильйон рублів

АТ "Роснано" – російська державна компанія, створена в 2011 році шляхом реорганізації державної корпорації "Російська корпорація та інвестор у нанотехнології", яку було засновано у 2007 році на виконання доручення самого Путіна, який тоді назвав нанотехнології одним з найбільш пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

"Роснано" мала сприяла в реалізації державної політики щодо розвитку наноіндустрії, інвестуючи безпосередньо та через інвестиційні фонди нанотехнологій у високотехнологічні проєкти, що забезпечують розвиток нових виробництв на території РФ, серед яких: ядерна медицина та медичне приладобудування, інноваційна нанобіофарм та фотоніка, нанопокриття та модифікація поверхні, нові матеріали (полікремний), відновлювана енергетика та енергоефективність.