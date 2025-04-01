Українських біженців позбавлять права безкоштовного проїзду у транспорті Таллінна
Із 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями столиці Естонії Таллінна, втратять право безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці.
Про це пише місцеве видання ERR.
Можливість безкоштовного проїзду влада Таллінна надала українським біженцям 3 березня 2022 року. Однак тепер ухвала буде скасована.
Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що більшість військових біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день мають офіційну реєстрацію в столиці.
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"Для зареєстрованих жителів Таллінна діє право на безкоштовне використання громадського транспорту, тому немає необхідності зберігати окреме право на безкоштовний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці", – наголосили у пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади.
Нова постанова набуде чинності з 1 травня 2025 року.
Як повідомлялося, з вересня 2024 року Департамент соціального страхування Естонії надає одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії.
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я щось не розумію?
а той хто виловлює людей - як на сафарі - а сам не йде свято калічиись та свято вмирати - той чесний. добрий. справедливий. і незлочинець!! виконавець. мабуть. статті 17 КОНституції!
Не подивившись у святці, бухнули у дзвони!
Щетельней треба, шановні ви наші, непідкупні…!
Але ж, для цього голова з розумом треба, а не місце для їжі!?!?