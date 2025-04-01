Українських біженців позбавлять права безкоштовного проїзду у транспорті Таллінна

Із 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями столиці Естонії Таллінна, втратять право безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці.

Про це пише місцеве видання ERR.



Можливість безкоштовного проїзду влада Таллінна надала українським біженцям 3 березня 2022 року. Однак тепер ухвала буде скасована.



Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що більшість військових біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день мають офіційну реєстрацію в столиці.

Читайте також: Фінляндія закриє 18 центрів прийому біженців – кількість українців скорочується

"Для зареєстрованих жителів Таллінна діє право на безкоштовне використання громадського транспорту, тому немає необхідності зберігати окреме право на безкоштовний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці", – наголосили у пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади.

Нова постанова набуде чинності з 1 травня 2025 року.

Як повідомлялося, з вересня 2024 року Департамент соціального страхування Естонії надає одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії.