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Новини
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Українських біженців позбавлять права безкоштовного проїзду у транспорті Таллінна

естонія

Із 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями столиці Естонії Таллінна, втратять право безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці.

Про це пише місцеве видання ERR.

Можливість безкоштовного проїзду влада Таллінна надала українським біженцям 3 березня 2022 року. Однак тепер ухвала буде скасована.

Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що більшість військових біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день мають офіційну реєстрацію в столиці.

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"Для зареєстрованих жителів Таллінна діє право на безкоштовне використання громадського транспорту, тому немає необхідності зберігати окреме право на безкоштовний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці", – наголосили у пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади.

Нова постанова набуде чинності з 1 травня 2025 року.

Як повідомлялося, з вересня 2024 року Департамент соціального страхування Естонії надає одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії.

Автор: 

біженці (694) проїзд (143) транспорт (505) Естонія (289)


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Топ коментарі
+11
Якщо треба безкоштовний проїзд у транспорті - нехай у Харків приїжджають
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01.04.2025 20:21
+9
Це особливо буде неприємно "біжинцям" призовного віку з неоеупованих територій на кшталт житомирщини, киівщини, львівщино тощо.
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01.04.2025 20:15
+7
Таллин красивый и небольшой город, там надо пешком ходить.
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01.04.2025 20:16
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"...українські військові біженці ..." - це як???
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01.04.2025 20:12 Відповісти
А це ось як - поіхав у відпустку за кордон і не повернувся.
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01.04.2025 20:17 Відповісти
він або військовий або біженець (злочинець)....
я щось не розумію?
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01.04.2025 20:19 Відповісти
"Писарчук" не розуміє різниці між "військовим" та "воєнним". "Військовий" - це людина, шо перебуває на військовій службі", а "воєнний" - "той, що має стосунок до війни"...
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01.04.2025 20:43 Відповісти
ну для нього. як бачимо - той хто втікає від війни. її жахіть, і якому дороге його життя. воля. здоровья - той ЗЛОЧИНЕЦЬ!
а той хто виловлює людей - як на сафарі - а сам не йде свято калічиись та свято вмирати - той чесний. добрий. справедливий. і незлочинець!! виконавець. мабуть. статті 17 КОНституції!
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02.04.2025 00:00 Відповісти
"До винайдення Інтернет лише твої близькі знали, який ти ідіот... Тепер ти сам заявляєш про це на весь світ...". Своїм дописом ти показав рівень свого "інтелехту" - бо навіть не зрозумів суті мого коментарю... Я просто пояснив різницю між поняттями "військовий" та "воєнний"...
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02.04.2025 00:33 Відповісти
Як завжди, в Українських ЗМІ!
Не подивившись у святці, бухнули у дзвони!
Щетельней треба, шановні ви наші, непідкупні…!
Але ж, для цього голова з розумом треба, а не місце для їжі!?!?
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01.04.2025 20:13 Відповісти
Це особливо буде неприємно "біжинцям" призовного віку з неоеупованих територій на кшталт житомирщини, киівщини, львівщино тощо.
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01.04.2025 20:15 Відповісти
скандинавські країни вже давно не приймають таких "біженців"
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01.04.2025 21:12 Відповісти
Таллин красивый и небольшой город, там надо пешком ходить.
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01.04.2025 20:16 Відповісти
Якщо треба безкоштовний проїзд у транспорті - нехай у Харків приїжджають
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01.04.2025 20:21 Відповісти
На передову теж безкоштовно відвозять...
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01.04.2025 20:30 Відповісти
Вот этого я так и не понял. Был на отправке - из 30 человек 11 поехали назад. Вопрос - нахрена их было везти в пехоту через половину страны, а потом назад, если и так было понятно что в части их "зарубят"? 🤔
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01.04.2025 21:05 Відповісти
Ну за три роки хоча б на проїзд могли б вже і заробляти.
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01.04.2025 21:11 Відповісти
а назад на дорогу хоч дадуть , чи пішки шкрябатимуть
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01.04.2025 21:26 Відповісти
А на якому ПРАВІ вони мають той "безкоштовний проїзд"?
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01.04.2025 23:58 Відповісти

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