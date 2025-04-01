Мито на експорт металобрухту до Туреччини продовжить діяти після ратифікації угоди про ЗВТ, – Кисилевський

Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини у розмірі 180 євро за тонну продовжить діяти і після ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між двома країнами.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив у Facebook за підсумками наради з питань забезпечення українських виробників металопродукції сировиною, у якій взяли участь представники металургійних підприємств, уряду та народні депутати.

За його словами, ключовим питанням під час наради стало обговорення впливу угоди про ЗВТ з Туреччиною на металургійну галузь, зокрема збереження діючого мита на експорт металобрухту, адже в Туреччину традиційно вивозили значні обсяги сировини з України.

"Зараз в Україні діє мито 180 євро, яке розповсюджується на всі країни, окрім ЄС. І це мито продовжить діяти на поставки в Туреччину, зокрема і після підписання угоди. Відповідні норми містяться в тексті угоди. Таку саме позицію озвучив торговий представник України - заступник міністра економіки Тарас Качка", – повідомив Кисилевський.

Відтак, мито 180 євро на експорт металобрухту в Туреччину продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди з Туреччиною, зауважив депутат.

"Він пообіцяв, що з цього приводу підготують офіційне роз'яснення, насамперед для митників, які щодо брухту демонструють щось прямо протилежне своїй основній функції – наповнювати державний бюджет", – додав Кисилевський.

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною. Що відомо?

Як повідомлялося, на початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана.

Туреччина ратифікувала цю Угоду влітку 2024 року. Саму угоду підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ще у травні 2024 року схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною і його внесли до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років – для промислових товарів, 2-10 років – для сільськогосподарських) – ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Угода набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.