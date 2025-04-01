Підвищення тарифу "Укрзалізниці" на 37% поглибить кризу в економіці, – УСПП

Підвищення тарифу на вантажні перевезення, яке ініціює "Укрзалізниця", поглибить кризу в економіці, вдарить по конкурентоспроможності нашої економіки та спричинить стагнацію.

Про це заявив президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах.

"У 2022 році "Укрзалізниця" одноосібно, без техніко-економічних розрахунків і прогнозу наслідків підвищила тарифи на 70%. Це створило величезні проблеми, особливо для українських експортерів агропродукції та гірничо-металургійного комплексу. Сьогоднішні наміри підвищити тарифи на 37% повторюють ті самі хибні методи, які поглиблюють кризу в українській економіці. Це видно навіть по макропоказникам: якщо у 2023 році ми мали зростання ВВП в умовах війни 5,3%, то сьогодні ми прогнозуємо зростання ВВП тільки 2,7%. І це по суті стагнація економіки", – сказав Кінах.

Він наголосив: зараз для України питання конкурентоспроможності підприємств та стійкості економіки мають дуже велике значення, а логістика займає значну частку у собівартості нашої продукції.

"Укрзалізниця", на жаль, не враховує в повному обсязі умови, в яких працює український бізнес, – проблеми бронювання, дефіциту кваліфікованих кадрів, руйнацію енергоструктур, включно з генерацією, руйнацією традиційних транспортних логістичних шляхів. Тому, коли ми почули наміри "Укрзалізниці" підвищити тарифи на 37%, ми розпочали дискусію. Кожне підвищення тарифів повинне супроводжуватися техніко-економічним розрахунками і прогнозом наслідків, включно зі специфікою кожної галузі. Але на сьогоднішній день таких розрахунків немає, в тому числі в багатоваріантному сценарії розвитку цих подій", – підкреслив Кінах.

Він також зауважив, що "Укрзалізниця" має збитки на пасажирському сегменті, які покриваються за допомогою перехресного субсидування, тож необхідно шукати прозорі державні рішення за компенсацією цих збитків відносно тих тарифів на перевезення, які штучно занижені.

Раніше в "Українському клубі аграрного бізнесу" заявили, що якщо "Укрзалізниця" продовжуватиме підвищувати тарифи, аграрії перейдуть на альтернативні логістичні шляхи – передусім автотранспорт.