Ворог на Запоріжжі знищив відділення "Укрпошти". ФОТО

Російські військові продовжують бити по інфраструктурі "Укрпошти". Зокрема, внаслідок масованого обстрілу майже вщент знищено відділення в Малокатеринівці, що на Запоріжжі.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

На щастя, ніхто з працівників та клієнтів не постраждав. Наразі команда "Укрпошти" разом із місцевою владою та ЗСУ оцінює можливість відносно безпечного відновлення роботи.

Крім того, у Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок обстрілу була важко поранена листоноша "Укрпошти". Її життя врятували лікарі, але вона втратила руку.

"Ми безумовно зробимо все, щоб їй допомогти. Вона – справжній герой! Уже маємо досвід роботи і з нашими ветеранами, і з центрами протезування", – наголосив Смілянський.

Читайте також: "Укрпошта" тимчасово припинила доставляти посилки в Херсон через обстріли

Як повідомлялося, вранці 20 лютого внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні. До того росіяни вразили вантажівку компанії, яка прямувала до Станіслава.