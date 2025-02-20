Ворог пошкодив сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні. ФОТО

Уранці 20 лютого внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні. До того росіяни вразили вантажівку компанії, яка прямувала до Станіслава.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Вчора ворог вразив нашу автівку, яка прямувала до Станіслава, а сьогодні вранці вразив наш сортувальний центр в Херсоні. Станіслав – невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Тут працює лише Укрпошта, а ворог постійно атакує звичайних цивільних", – написав він у Telegram.

За його словами, автівка повністю згоріла, а 21-річний водій отримав важкі поранення. Наразі він у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Смілянський також додав, що "Укрпошта" зв’яжеться з клієнтами та компенсує усі втрачені посилки.

Гендиректор компанії пообіцяв, що роботу сортувального центру буде швидко відновлено.

Як повідомлялося, ввечері 19 лютого окупанти скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні, відомо про шістьох постраждалих. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.