Удар по Херсону: під завалами перебувають люди, 6 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсоні продовжують аварійно-пошукові роботи на місці влучання російської авіабомби. Відомо, що під завалами й досі лишається жінка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.

Нині відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця "прильоту". Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам бригада "швидкої" надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих.

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