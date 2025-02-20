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Удар по Херсону: під завалами перебувають люди, 6 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсоні продовжують аварійно-пошукові роботи на місці влучання російської авіабомби. Відомо, що під завалами й досі лишається жінка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.

Нині відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця "прильоту". Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам бригада "швидкої" надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні, постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, - ОВА (оновлено)

Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон

Автор: 

Херсон (3471) КАБ (400) Херсонська область (5955) Херсонський район (411)


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Хто небудь, покажіть ці фото "кудлатому рудому миротворцю".....
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20.02.2025 08:27 Відповісти
Йому показуй-не показуй - вшистко єдно. У нього, як у бариги-мільярдера, свої інтереси. Торгаші таких масштабів не мислять категоріями смертей невинних, жертв і руйнувань. У них головне це "deal" - угода. Хоч із дідьком лисим, головне, щоб це приносило прибутки
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20.02.2025 08:57 Відповісти
Ну якою вже треба кінченою мерзотою бути що б свідомо воювати з мирним населенням ? що б ви всі виздихали рашиські виродки? а якісь неук хоче легалізувати найбільшого світового терориста потиснути руку убивці.
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20.02.2025 09:06 Відповісти
Та рудий ще і нобеля хоче отримати, аж з трусів вискакує. І грошики, і помародерствувати хоче, як у приказці: і рибку з"їсти, і .....
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20.02.2025 09:57 Відповісти
 
 