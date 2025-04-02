Ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань нових тарифів від Трампа

Ціни на нафту стабілізувались після падіння на попередній сесії через побоювання, що нові тарифи США можуть поглибити глобальну торговельну війну та обмежити попит.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1 цент, до $74,50 за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 3 центи, до $71,23, передає Укрінформ.

У понеділок ціни встановилися на максимумі за п'ять тижнів.

Напередодні Білий дім підтвердив, що президент Дональд Трамп запровадить нові тарифи в 2 квітня, але не надав подробиць щодо розміру та масштабу торговельних бар’єрів.

"Ціни на нафту зросли майже на 2% у березні, але залишаються стабільними, оскільки ринки чекають ясності щодо універсальних тарифних планів Трампа перед "Днем визволення". Низькі обсяги торгів на ринку нафти вказують на зростання занепокоєння з приводу цих тарифів, незважаючи на деякі позитивні сигнали попиту з материкового Китаю", – сказала старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Читайте також: Трамп анонсував підвищення мит для всіх країн

Упродовж кількох тижнів Трамп рекламував 2 квітня як "День визволення", який запровадить нові мита, що можуть вразити світову торгову систему. Оголошення Білого дому заплановано на 16:00 за східним часом.

Зниження було компенсовано погрозами президента США запровадити додаткові тарифи на російську нафту, а також посиленням санкцій проти Ірану в понеділок у межах кампанії "максимального тиску" його адміністрації щодо скорочення його експорту.

Як повідомлялося, 50 американських сенаторів презентували двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії в разі, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України. Серед покарань, до яких може призвести закон, – 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.