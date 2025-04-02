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Новини
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Посадовці все частіше декларують криптовалюту. Найактивніше – у Нацполіції

криптовалюта

Українські чиновники подали 2 113 декларацій з криптовалютою за 2024 рік. Це на 10% більше, ніж роком раніше, та у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше – у Національній поліції: 322 декларації. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами.

Хто з посадовців найчастіше декларує криптовалюту

Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

Географічно найбільше криптовалютних декларацій зафіксовано у Києві та Київській області – 582 та 185 відповідно. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині – 167. Замикає п’ятірку лідерів Львівщина – 133 декларанти з криптовалютою.

Де найбільше зареєстровано посадовців з криптовалютними деклараціями

Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) – 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію – 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 посадовців.

Найбільше біткоїнів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн грн.

У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель – він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн грн. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу генпрокурора Віталію Бровку – у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн грн.

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Також аналітики зауважують, що є декілька експосадовців, які могли б потрапити до лідерів, але за їх словами, вони втратили доступ до своїх криптоактивів. Так, 380, 95 біткоїнів – рекордну суму серед українських посадовців – у 2021 році зазначив та втратив заступник голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1,33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Як повідомлялося, у лютому НАБУ і САП викрили співробітника Держприкордонлужби на наданні хабаря у криптовалюті представнику СБУ. Йдеться про суму в еквіваленті $355 тис.

Автор: 

декларація (541) чиновник (87) криптовалюта (628)


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Топ коментарі
+12
Це ж добре!
Заможний чиновник красти не буде і погодиться працювати за зарплату.
Досягнення!
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02.04.2025 11:10
+8
"Заможний чиновник красти не буде і погодиться працювати за зарплату."

Тролінг вищого рівня. Люто плюсую.
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02.04.2025 11:20
+8
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02.04.2025 11:38
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Це ж добре!
Заможний чиновник красти не буде і погодиться працювати за зарплату.
Досягнення!
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02.04.2025 11:10 Відповісти
"Заможний чиновник красти не буде і погодиться працювати за зарплату."

Тролінг вищого рівня. Люто плюсую.
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02.04.2025 11:20 Відповісти
Зе!можний чиновник ще й убитому брату дЄрьмака за посаду заплатить, щоб мати змогу працювати на зарплату+броня+пенсія по моральній інвалідності.
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02.04.2025 13:56 Відповісти
Ты смотри, ментам уже зряплату криптой платят! Та мы, я смотрю, впереди планеты всей
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02.04.2025 22:42 Відповісти
зашибись...ото попёрло мусорам...країна мрій від нелоха....
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02.04.2025 11:13 Відповісти
Так їм зарплату ж підняли - все законно(напевно ).
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02.04.2025 11:26 Відповісти
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02.04.2025 11:38 Відповісти
"Тут мне, Петька, карта и поперла!" (с)
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02.04.2025 11:40 Відповісти
А де поділися, оті бідолашні держслужбовці, з Будинку уряду, ОПУ, ДУС, ціла купа, дивних осіб, на посадах держсекретарів з КМУ та ЦОВВ, апарату ВРУ, та інші заробітчани, з їх родичами ??
Голі й босі, як злидні, але з чималою сумою у КРИПТІ!!
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02.04.2025 11:40 Відповісти
Жлоб нинькі пішов продвінутий!
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02.04.2025 11:54 Відповісти
А ще нач вчора фьодорович камазами в вакумці вивозив...а тепер крипта
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02.04.2025 12:09 Відповісти
майнят себе люди....
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02.04.2025 13:34 Відповісти
эти скорее ректально-паяльными методами. ну или "подарок". приличных людей у власти - нет и уже скорее всего не будет, отрицательный отбор.
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02.04.2025 14:22 Відповісти
Це ТРЯСЦЯ скільки вони, поліціянти, змайнили вже ЕЛЕКТРИКИ ? І це при дефіциті потужностей !! Думаю, що вони лічильники не включали !
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02.04.2025 13:55 Відповісти
генітальні рукзакяни зе!майнять без електрики, обладнання, знань, моральних обмежень, совісті... Ще й декларують свій пофіїзм до відповідальності чи викраденні тяжкос3,14жженого у когось...
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02.04.2025 14:09 Відповісти
Ага, зрозумів. Це вони так донатять на ЗСУ! стефанчук схуд останнім часом ... Мабуть, не допиває.
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02.04.2025 14:14 Відповісти
Бідолахи .
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02.04.2025 14:07 Відповісти
дно. и это "держслужбовці". кокаин еще б декларировали, а то ж не поделят.
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02.04.2025 14:15 Відповісти
На перевиховання і профілактику,я б їм усім роздав ґумаки і в поле до фермера,так на місяць...поближче до народу,про який усі так піклуються)))як у гумористичному відео))https://youtu.be/PJKlSHwDrJo
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02.04.2025 16:16 Відповісти

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