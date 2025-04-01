Порошенко задекларував понад 4 мільярди гривень доходів за минулий рік

П'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко разом із дружиною, депутаткою Київської міськради Мариною Порошенко у 2024 році заробив близько 4,6 млрд грн.

Про це свідчить його електронна декларація, передає liga.net.

Відповідно до неї, Порошенко має понад сотню джерел доходів, але основних – три: дивіденди від фонду "Прайм Ессетс Кепітал" – 1,6 млрд грн); дивіденди від Сіквент (Швайц) АҐ (раніше Ротшильд Траст (Швейц) АҐ) – 1,24 млрд грн та Міністерство фінансів – понад 1,1 млрд грн від погашення держоблігацій.

Крім того, Порошенко отримував доходи від цінних паперів Мінфіну Угорщини, ПАР, емітентів і товариств зі США, Іспанії, Туреччини, Данії, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Румунії, Швейцарії, Чилі, Нової Зеландії.

Зарплата колишнього президента як депутата Верховної Ради становить 850 тис. грн.

Гроші Порошенки зберігають не лише у банках, а й готівкою. Петро Порошенко задекларував понад $61 млн і 385 млн грн готівкою, Марина Порошенко – $2,4 млн і майже 101 млн грн.

Подружжя Порошенків має два десятки об'єктів нерухомості, серед яких житловий будинок у селищі Козин під Києвом (1332 кв. м), вартістю 30 млн грн, а також понад 4 га землі у цьому селищі. Також подружжя володіє квартирами в Києві, Вінниці й іншою нерухомістю.

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До цінного майна Порошенко відніс меблі, техніку, твори мистецтва, годинники, ювелірні прикраси, брендовий одяг і сумки.

Також серед активів Порошенків кілька авто та мотоциклів, зокрема: мотоцикл Honda CMX 1100D (2021 року випуска), Volvo S90 2.0 T8 Inscription (2021), Mercedes-Benz S500L (2014). Ще одним автомобілем Mercedes-Benz S600L (2015) – Порошенко користується як службовим.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. За минулий рік доходи голови держави та членів його сім’ї становили 15,28 млн грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8,58 млн грн.