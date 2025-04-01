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Новини
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Порошенко задекларував понад 4 мільярди гривень доходів за минулий рік

Порошенко задекларував понад 4 мільярда гривень доходу за минулий рік

П'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко разом із дружиною, депутаткою Київської міськради Мариною Порошенко у 2024 році заробив близько 4,6 млрд грн.

Про це свідчить його електронна декларація, передає liga.net.

Відповідно до неї, Порошенко має понад сотню джерел доходів, але основних – три: дивіденди від фонду "Прайм Ессетс Кепітал" – 1,6 млрд грн); дивіденди від Сіквент (Швайц) АҐ (раніше Ротшильд Траст (Швейц) АҐ) – 1,24 млрд грн та Міністерство фінансів – понад 1,1 млрд грн від погашення держоблігацій.

Крім того, Порошенко отримував доходи від цінних паперів Мінфіну Угорщини, ПАР, емітентів і товариств зі США, Іспанії, Туреччини, Данії, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Румунії, Швейцарії, Чилі, Нової Зеландії.

Зарплата колишнього президента як депутата Верховної Ради становить 850 тис. грн.

Гроші Порошенки зберігають не лише у банках, а й готівкою. Петро Порошенко задекларував понад $61 млн і 385 млн грн готівкою, Марина Порошенко – $2,4 млн і майже 101 млн грн.

Подружжя Порошенків має два десятки об'єктів нерухомості, серед яких житловий будинок у селищі Козин під Києвом (1332 кв. м), вартістю 30 млн грн, а також понад 4 га землі у цьому селищі. Також подружжя володіє квартирами в Києві, Вінниці й іншою нерухомістю.

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До цінного майна Порошенко відніс меблі, техніку, твори мистецтва, годинники, ювелірні прикраси, брендовий одяг і сумки.

Також серед активів Порошенків кілька авто та мотоциклів, зокрема: мотоцикл Honda CMX 1100D (2021 року випуска), Volvo S90 2.0 T8 Inscription (2021), Mercedes-Benz S500L (2014). Ще одним автомобілем Mercedes-Benz S600L (2015) – Порошенко користується як службовим.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. За минулий рік доходи голови держави та членів його сім’ї становили 15,28 млн грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8,58 млн грн.

Автор: 

декларація (541) Порошенко Петро (1795) Порошенко Марина (12)


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Топ коментарі
+5
Дрюля, Порох і так донатить і купляє зброю та військову техніку на армію мільярди. А що там ЗЕбанута дрисля і його коМанда, Хоч по 10 гривень задонатили на ЗСУ? Чи так і крадуть, поки біля корита?
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01.04.2025 14:41
+4
Цікаво, чи він більше за рік заробив, ніж, скажімо, голова ТЦК Печерського району?
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01.04.2025 13:17
+4
Чи керівник Дерпідприємства Ліси України?
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01.04.2025 13:27
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Правила форума Рада форумчан
Досі на війні називається, так зебіли?
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01.04.2025 12:09 Відповісти
Під час війни як справжній батько нації мав би віддати всі активи та гроші на оборону власної країни
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01.04.2025 13:09 Відповісти
на хліб із маслом і сіль можна трохи й залишити собі, і на мівіну трохи...
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01.04.2025 13:34 Відповісти
А як там "батько" та "найвеличніший" ЗЕзидент із країною ділиться власними грошима? А от Порошенко офіційно витратив ВЛАСНИХ грошей на ЗСУ станом на 16.06.2024 року більше 5-ти млрд гривень!!! Думаю що на цей час ще не менше 1-го млрд, але через санкції ЗЕзидента можливо вже не зможе цього робити. От захисники України "радіють" цьому, а як це Україні "допомогло" просто слів не має!!!
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01.04.2025 15:08 Відповісти
СБУ вывозит деньги Зеленского за границу

https://www.youtube.com/watch?v=VJ4wSUvvax4
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01.04.2025 15:19 Відповісти
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01.04.2025 15:34 Відповісти
тобі все скинути має, давай номер карти
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01.04.2025 13:43 Відповісти
Дрюля, Порох і так донатить і купляє зброю та військову техніку на армію мільярди. А що там ЗЕбанута дрисля і його коМанда, Хоч по 10 гривень задонатили на ЗСУ? Чи так і крадуть, поки біля корита?
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01.04.2025 14:41 Відповісти
Чому доларовий мільярдер Зеленський не донатить на ЗСУ?

Все просто.
Донатити може той, хто має офіційно підтверджені джерела доходу.

А офіційно Зеленський голий босий, як церковна криса московського патріархату.
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01.04.2025 15:48 Відповісти
Ну і до чого ця інформація в такому вигляді? Де інформація про поставки для ЗСУ за власний кошт? ЩО, окрім Порошенка у нас вже більше немає про кого говорити. У нього дуже скромні статки на фоні решти. 4,6 млрд грн. це аж 120 млн. доларів. У нає є доларові міліардери, як старі так і новоспечені, які таки добряче нагріли руки на війні. Про них чому ні слова?
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01.04.2025 13:11 Відповісти
Головне, сопельки підітри, а то не пустять до твого хозяїна Дермака і на поріг такого зашмарканого.
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01.04.2025 14:43 Відповісти
Цікаво, чи він більше за рік заробив, ніж, скажімо, голова ТЦК Печерського району?
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01.04.2025 13:17 Відповісти
Чи керівник Дерпідприємства Ліси України?
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01.04.2025 13:27 Відповісти
Більше ніж вони БО він ЗАРОБИВ, а вказані вами посадовці ВКРАЛИ!
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01.04.2025 15:03 Відповісти
от "барига", люмпени, ваш вихід))
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01.04.2025 13:42 Відповісти
І це усього лише відсотки, а сам капітал в десятки разів більше. От як тепер це все поєднати з армією, мовою чи хоча б вірою? Де інтелект нації? куди поділись 23%, нехай розкажуть, чи вони цього хотіли, а то все про зебілів та про зебілів.
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01.04.2025 14:25 Відповісти
Так ЗЕбіли так крадуть, і барижать на війні, шо аж вкакались ЗЕленим. Синку, а ти особисто хоть будку собачу построїв? 23% на війні, а 73 % зебанутого бидла розбіглись як таргани на кацапію і в Европу. А ти чого затримався? На під... не так, на отсосі в Дермака?
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01.04.2025 14:49 Відповісти
Може ти тупий "жорес" якщо не в темі що не існує якихось рахунків в богатіїїв де без сенсу лежить "купа грошей", а є підприємства котрі мають свою вартість, а той же прибуток вкладається у подальший розвиток. Ті ж самі 4 млрд гривень це десь 95 млн баксів. Це ж не депозит у банку з котрого отримують відсотки!!! То ж не така велика сума як тобі здається враховуючи що виявлена КУПА посадовців котрі отримали такі ж гроші НЕ МАЮЧИ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ. До них із питаннями будь ласка а не до чесних бізнесменів!!!
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01.04.2025 14:52 Відповісти
І більше половини цих грошей направив на допомогу ЗСУ. А скільки ВЛАСНИХ грошей, а не з фондів котрі існують за рахунок інших вкладників, направив на допомогу захисникам України Зеленський та його куми?! Скільки млрд баксів державних грошей вкрали ******* карівники України або відправили на вітер не отримавши замовлене озброєння?! То ж треба радіти що бізнесмени котрі РЕАЛЬНО допомагають армії мають доходи, а не верещати як люмпени що хтось заробляє при цьому не через грабунки, а через чесний бізнес!!! До того ж усі ці гроші були оподатковані та посилили бюджет країни! Було б добре аби таких бізнесменів було більше, та ще й на відміну від посадовців не приховуючих прибутків!!!
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01.04.2025 14:45 Відповісти
Інформація від 16.06.2024. https://lb.ua/news/2024/06/16/619151_dopomoga_zsu_vid_fondu_poroshenka.html Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» встигли доставити на фронт техніки загальною сумою на 5 400 000 000, майже 5 мільярдів з яких - особисті кошти сімʼї Порошенків. За останній місяць внесок становив 169 305 000. А скільки власних грошей витратив на той час ЗЕзидент із кумами?! А на скільки більше витратив Порошенко якщо за два з половиною роки витратив зазначену суму?! То ж заткніться ЗЕбіли!!!
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01.04.2025 15:00 Відповісти

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