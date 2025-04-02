Великі російські компанії створили за кордоном "тіньову біржу" зі спецкурсами валют

Великі російські експортери, імпортери, банки та посередники організували "якийсь аналог неформальної валютної біржі за межами Росії", щоб проводити зовнішньоторговельні розрахунки в умовах санкцій.

Про це йдеться у доповіді "Міжнародні розрахунки в умовах санкцій", передає The Moscow Times.

Зазначається, що керівник аналітичного центру CASE Дмитро Некрасов, опитав близько 30 осіб, щоб дізнатися, як проводяться розрахунки та які витрати передбачають вибудувані схеми для бізнесу та економіки.



Двоє респондентів розповіли про механізм "тіньової біржі". За їх словами, казначейства великих російських експортерів, які не перебувають під санкціями, залишають до 80% експортної виручки в "недружніх" валютах на рахунках за кордоном. Коли цим компаніям потрібні рублі в Росії, вони виставляють на продаж певну суму валюти, і інформація про це поширюється серед вузького кола, що складається з великих російських імпортерів, банків і посередників. У Росії її експортер отримує рублі, наприклад, від великого рітейлера і оплачує його закупівлі валютою зі свого закордонного рахунку.

Читайте також: Центробанк Росії за три роки "надрукував" 8 трильйонів рублів для бюджету та держкомпаній

На цій біржі "для своїх" складається свій курс, який нерідко помітно відрізняється від офіційного від Центробанку РФ. Як правило, він вищий за офіційний, покупці валюти доплачують експортерам по відношенню до курсу ЦБ та умов в Росії.



Розмір доплати може змінюватися. За словами одного з респондентів, зазвичай це 1,5-2%, але "в окремі періоди доплата коливалася близько 5% і навіть досягала 10%".

Така різниця між внутрішнім та зовнішнім курсами рубля була у періоди турбулентності, коли ринок пристосовувався до чергових санкцій, наприклад, у серпні минулого року. Російський Центробанк тоді навіть визнавав, що не знає, на який з курсів йому орієнтуватися.

Як повідомлялося, за результатами перших двох місяців 2025 року дефіцит бюджету Росії перевищив оцінки уряду на трильйон рублів