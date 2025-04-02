Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США, але несуттєво знижується щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 3 квітня, на рівні 41,3162 грн/$, порівняно із 41,3730 грн/$ у середу. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 3 копійки – до 44,6339 грн за євро. 19 вересня минулого року він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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