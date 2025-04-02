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Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Офіційний курс долара Нацбанку на 3 квітня

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США, але несуттєво знижується щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 3 квітня, на рівні 41,3162 грн/$, порівняно із 41,3730 грн/$ у середу. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 3 копійки до 44,6339 грн за євро. 19 вересня минулого року він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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Життя в борг. Дали кредит, гривня зміцнюється, не дали курс падає. В чому заслуга влади, в т.ч. ОПи, шмиргалятника та НБ? А якщо ЄС теж піде шляхом драпа, тоді що?
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02.04.2025 16:43 Відповісти

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