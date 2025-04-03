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Новини
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У Росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів

У Росії масово закриваються компанії, що займаються перевезенням вантажів

У Росії розгортається криза на ринку вантажоперевезень – у січні-березні цього року з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.

Про це пише The Moscow Times. 

Як зазначили в асоціації "Грузавтотранс", близько 30% російських транспортників зупинили бізнес через борги та неможливість сплачувати лізингові платежі. Кількість вилучених вантажівок у компаній зросла більш ніж удвічі порівняно з початком 2024 року, а до кінця року кількість представників галузі може скоротитися на 10-15%.

Основні проблеми перевізників – падіння цін на транспортування вантажів нижче за собівартість і високі ставки лізингу: у магістральних перевезеннях нижня межа окупності знаходиться в районі 100 руб. за 1 км, а насправді ціни опустилися до 45-50 руб. На ринку самоскидів та сипких вантажів при межі собівартості перевезень у 5,5 руб. за тонно-кілометр ціни знизилися до 3 руб., і, за словами джерел на ринку, такі ціни були 15 років тому. Лізингові платежі доходять часом до 50% від ціни автомобіля, через що бізнес зупиняється, а машини вилучаються.

Лізингові компанії вилучають техніку за першого ж зриву платежу, в результаті чого тягачі просто простоюють на майданчиках та не працюють.

За словами учасників ринку, така ситуація стала наслідком зниження платоспроможності клієнтів на тлі зростання ключової ставки, підвищення утильзбору, скорочення інфраструктурних проектів та іншого. Дорогі кредити призвели до стагнації чи спаду бізнесу багатьох компаній, через що знизилася потреба у вантажному автотранспорті.

У лютому повідомлялося, що в передбанкрутному стані наразі перебуває майже третина логістичних компаній в Росії.

До того президент російського "АвтоВАЗу" заявив, що на складах концерну накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми в 60 тис. Така ситуація б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.

Автор: 

вантажі (1296) закриття (126) перевезення (644) росія (14184)


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Топ коментарі
+6
Цей сегмент ринку вже давно "підминають під себе" китайські компаніїї. Зокрема, в азіатській частині Росії...
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03.04.2025 17:21
+4
Там ще брати-китайці допомогли! Катаються без сплати "платона", з перегрузом і пофіг, бо китайськи номери...
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03.04.2025 17:06
+3
Ішаки нинчє в трендє!
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03.04.2025 16:43
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Хоч якась хороша новина.
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03.04.2025 15:53 Відповісти
Та ні, але хоч щось позитивне.
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03.04.2025 16:52 Відповісти
Тенденція.
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03.04.2025 17:06 Відповісти
Цей сегмент ринку вже давно "підминають під себе" китайські компаніїї. Зокрема, в азіатській частині Росії...
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03.04.2025 17:21 Відповісти
ну так війна в Україні, такі речі очевидні.
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03.04.2025 16:51 Відповісти
Начебто 88 ЛОГІСТІКС ще працює...
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03.04.2025 17:12 Відповісти
В нас тому що водіїв прямо з фур забирають в тцк
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03.04.2025 18:58 Відповісти
А водії закон не хочуть виконати чи вони якісь особливі?
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04.04.2025 01:49 Відповісти
Водії мають бронь і виконують важливу роботу, дебіле.
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04.04.2025 03:07 Відповісти
В них також почали спиняти на постах і, поки що, перевіряти, чи мають водії і пасажири досвід служби. І агітувати в "сво". На форумах водії обговорюють, що "частічная мобілізація" відмінена не була. То ж...
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04.04.2025 06:54 Відповісти
Ішаки нинчє в трендє!
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03.04.2025 16:43 Відповісти
Там ще брати-китайці допомогли! Катаються без сплати "платона", з перегрузом і пофіг, бо китайськи номери...
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03.04.2025 17:06 Відповісти
Чому ж шановний авторе не висвітлити проблему галузі у нас. Скільки підприємців і підприємств в галузі вантажних перевезень закрились у нас? В нас немає китайців.... Чому не напишете що в Польщі(Європі) українського перевізника навіть "ксьонз" перевіряє? Чому не напишете що відповідних(від слова відповідь) заходів з боку ДСБТ немає?
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03.04.2025 21:40 Відповісти
Багато питань задаєш не по темі, тобі чимось не сподобалася стаття, ждун?
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05.04.2025 10:00 Відповісти

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