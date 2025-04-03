У Росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів

У Росії розгортається криза на ринку вантажоперевезень – у січні-березні цього року з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначили в асоціації "Грузавтотранс", близько 30% російських транспортників зупинили бізнес через борги та неможливість сплачувати лізингові платежі. Кількість вилучених вантажівок у компаній зросла більш ніж удвічі порівняно з початком 2024 року, а до кінця року кількість представників галузі може скоротитися на 10-15%.

Основні проблеми перевізників – падіння цін на транспортування вантажів нижче за собівартість і високі ставки лізингу: у магістральних перевезеннях нижня межа окупності знаходиться в районі 100 руб. за 1 км, а насправді ціни опустилися до 45-50 руб. На ринку самоскидів та сипких вантажів при межі собівартості перевезень у 5,5 руб. за тонно-кілометр ціни знизилися до 3 руб., і, за словами джерел на ринку, такі ціни були 15 років тому. Лізингові платежі доходять часом до 50% від ціни автомобіля, через що бізнес зупиняється, а машини вилучаються.

Лізингові компанії вилучають техніку за першого ж зриву платежу, в результаті чого тягачі просто простоюють на майданчиках та не працюють.

За словами учасників ринку, така ситуація стала наслідком зниження платоспроможності клієнтів на тлі зростання ключової ставки, підвищення утильзбору, скорочення інфраструктурних проектів та іншого. Дорогі кредити призвели до стагнації чи спаду бізнесу багатьох компаній, через що знизилася потреба у вантажному автотранспорті.

У лютому повідомлялося, що в передбанкрутному стані наразі перебуває майже третина логістичних компаній в Росії.

До того президент російського "АвтоВАЗу" заявив, що на складах концерну накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми в 60 тис. Така ситуація б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.