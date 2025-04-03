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Зміцнення гривні припинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

деньги,ввп,гроші

Курс гривні несуттєво знизився щодо долара США та євро після зміцнення на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 4 квітня, на рівні 41,3426 грн/$, порівняно із 41,3162 грн/$ у середу. 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки до 45,8531 грн за євро. 19 вересня минулого року він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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Нацбанк ви молодці. дуже відчутно!
Ви просто ЧУДО!
ні - ЧУДІКИ!
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03.04.2025 17:07 Відповісти
Та ви шо?! Дааавно такого не було...
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03.04.2025 17:08 Відповісти
Це потужна перемога)))
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03.04.2025 20:35 Відповісти

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