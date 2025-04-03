Чеський збройовий концерн CSG збільшив продажі у 6 разів після початку війни РФ проти України

Збройовий холдинг Czechoslovak Group AS (CSG) минулого року втричі збільшив прибуток завдяки збільшенню поставок в Україну та країни НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, CSG минулого року купив Kinetic Group, американського власника брендів малокаліберних боєприпасів, таких як Remington і Federal. Оскільки основними клієнтами Kinetic були мисливці та спортивні стрільці, придбання вартістю $2,2 млрд допомогло диверсифікувати бізнес CSG.

"Ми не приховуємо, що хочемо зміцнити позиції The Kinetic Group як постачальника збройних сил НАТО та його союзників. Моя мета – зробити CSG однією з двох найбільших оборонних компаній у Європі", – заявив власник CSG Міхал Стрнад.

Продажі холдингу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році зросли на 614%.

Згідно зі звітом CSG, чистий прибуток компанії підскочив минулого року до рекордних 526,1 млн євро, а дохід зріс на 131%, до 4 млрд євро. Консолідовані прибутки включають лише один місяць результатів Kinetic Group.

Виробнича група налічує 14 тис. співробітників у Європі, США та Індії, виробляючи мало- та великокаліберні боєприпаси, бойові машини, а також військові та цивільні вантажівки. Окрім того, компанія зараз готується почати повномасштабне виробництво артилерійських снарядів і тротилу в Греції в рамках спільного підприємства з місцевою державною компанією.

У першій половині цього року компанія також планує завершити придбання німецького виробника нітроцелюлози, важливого компонента для збройової промисловості.

Раніше стало відомо, що холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.

До того повідомлялося, що німецький збройовий концерн Rheinmetall – найбільший у Європі виробник боєприпасів – обігнав за ринковою вартістю виробника автомобілів Volkswagen, провідного на континенті, що свідчить про стрімке зростання попиту інвесторів на акції оборонної промисловості.