Україна закликала Євросоюз утриматися від введення тарифів на українські товари

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Європейського Союзу, і це буде ефективніше, ніж запровадження Європейською Комісією тарифів на українські агротовари після завершення 5 червня дії автономних торговельних заходів.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка на онлайн-дискусії про майбутнє торгівлі між Україною та ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про увагу (уряду України, – ред.) до торговельних потоків, про домовленості України та ЄС у 2023-2024 роках, про регіональний контроль над потоком зернових продуктів з України до сусідніх п'яти держав-членів та запровадженої Україною системи експортних ліцензій. Це свідчення того, що ми прислухаємося до занепокоєнь партнерів. Ми переконані, що можемо забезпечити передбачуваність торгових потоків з України до ЄС краще за будь-які тарифи", – сказав Качка.

Він нагадав, що Україна купує багато ресурсів, продуктів, які необхідні для виробництва української агропродукції, саме в Євросоюзі. Тож продукти, які поставляє йому Україна, мають європейську складову, і до них не може бути упередженого ставлення.

Качка також зауважив, що Україна насправді є опорою для фермерської спільноти ЄС, адже завдяки українській агропродукції на ринку ЄС підтримується цінова стабільність, покриваються дефіцити.

"Ми підтримуємо виробників у ЄС, а також ми є великими клієнтами виробників ЄС", – підкреслив Качка.

За його словами, що раніше Україна та ЄС проведуть повну лібералізацію торгівлі, зокрема сільгосппродуктами, то більше можливостей матимуть для адаптації українські та європейські фермери. У середньостроковій і довгостроковій перспективі Україна є рішенням для всіх викликів ЄС у сільському господарстві, наголосив Качка.

"Сьогодні весь світ обговорює мита, їхнє розширення, їхню користь. Це щодо рішення адміністрації США запровадити додаткове мито на продукцію ЄС і зробити його вищим, ніж на українські товари. Це справді болюче (рішення, – ред.) і подеколи настільки, що ми бачимо реакцію Європейського Союзу", – провів Качка аналогію із квотуванням США на товари з Євросоюзу та ставленням європейських країн до квотування української агропродукції.

Він додав, що обговорювати запровадження ЄС тарифів проти української продукції недоцільно.

"Для нас – для України та Європейського Союзу – важливо зберегти та покращити доступ до ринку, оскільки це важливо для обох сторін", – підсумував Качка.

Нагадаємо, раніше 3 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження мит практично на весь імпорт товарів у США. Тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, вони набудуть чинності 5 і 9 квітня.

До того видання Financial Times писало, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Євросоюзом 5 червня може завдати "серйозної шкоди" економіці України.

Раніше повідомлялося, що у Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді, та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі.

У травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.