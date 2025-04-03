Іспанія припинила видачу "золотих віз" для інвесторів

Іспанія з 3 квітня цього року припиняє видачу "золотих віз" – дозволів на проживання в країні, що надаються за інвестиції в економіку країни.

Про це заявила міністерка з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії Ісабель Родрігес, передає LIGA.net.

"Золоті візи" надавалися за інвестиції в нерухомість на суму понад 500 тис. євро, а включали можливість отримання посвідки на проживання за інвестиції в державні цінні папери (від 2 млн євро) або в акції іспанських компаній (від 1 млн євро).

Родрігес пояснила, що скасування цієї програми допоможе іспанцям, які не можуть дозволити собі купити житло через високі ціни та дефіцит пропозиції в деяких районах країни. Вона заначила, що цей крок є частиною зобов'язання уряду Іспанії підтримувати право громадян на доступне житло.

Рішення уряду Іспанії збігається з рекомендацією Європейської Комісії, яка у 2022 році закликала країни-члени Європейського Союзу скасувати будь-які програми, що надають громадянство або право на проживання в обмін на інвестиції.

Схожі рішення вже було ухвалено Ірландією та Португалією.

Іспанія анонсувала рішення про скасування "золотих віз" у квітні минулого року.

До того повідомлялося, що уряд Греції планує підвищити поріг в 250 тис. євро для інвестицій у нерухомість з метою отримання п’ятирічної посвідки на проживання, відомої як "золота віза".