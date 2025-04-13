Для розвитку оборонно-промислового комплексу України цьогоріч має запрацювати програма фінансового лізингу, – Сметанін

До фінансових програм сприяння розвитку українського оборонно-промислового комплексу має додатися механізм лізингу.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024", передає Укрінформ.

"На сьогодні в нас впроваджена програма пільгового кредитування під 5% річних, також ми днями спільно з Мінекономіки запустили грантову програму "Зроблено для перемоги". Наразі в роботі ще програма лізингу. Я сподіваюсь, що найближчими місяцями ми завершимо її підготовку. Таким чином, у нас буде три інструменти, які допоможуть збільшувати виробництво кратно щороку. Це те, чого не вистачало галузі багато років", – зазначив Сметанін.

Він нагадав, що за програмою пільгового кредитування вже укладено 9 угод із виробниками військової техніки, 7 із яких – з початку 2025 року. Ця програма передбачає надання виробнику кредиту до 100 млн грн на оборотний капітал до трьох років під 5% річних та до 500 млн грн – на інвестиційні проєкти строком до п'яти років.

Станом на квітень подано вже 50 заявок на участь у цій програмі.

"Програма працює лише четвертий місяць. Деякі механізми трішки складні для наших виробників, ми їх чуємо, ми працюємо над спрощенням цих процедур. Але при цьому вже 20% заявників отримали кошти. Перші угоди завжди довго оформлюються, далі, я думаю, наші виробники будуть швидше проходити усі погодження", – додав Сметанін.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.

До того повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Агенція оборонних закупівель" – уклала контрактів на понад 200 млрд грн.