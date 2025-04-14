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Новини
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В Україні вперше з лютого зафіксували зниження цін на яйця

Яйця

За останні два тижні в Україні зафіксували зниження цін на курячі яйця на 5,2%. Десяток не фасованих курячих яєць категорії С1 подешевшав з 60,85 грн до 57,68 грн.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що ціни знизилися вперше після періоду зростання у лютому-березні.

За словами міністра агрополітики Віталія Коваля, на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

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Він пояснив, що ринок яєць характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит.

"Зокрема, об'єктивні дані свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року", – зазначив Коваль.

Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.

Автор: 

Мінагрополітики (1362) ціни (3443) яйце (158)


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Як були 70-90, так і залишились в таку саму ціну. Всі магазини затарні яйцями під зав'язку. Коли таке булло?
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14.04.2025 11:23 Відповісти
Треба робити бартер із США - ми їм яйця, вони нам зброю....
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14.04.2025 11:36 Відповісти
А на картопдю з капусотю??!!
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14.04.2025 13:05 Відповісти
Курям насрати на Резнікова.
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14.04.2025 13:25 Відповісти
Кури найбільше несуться березень-квітень.Така їх природа.І в цей період завжди були найдешевші яйця.Але не тепер.Чому?Хто винен?Один з двох - або кури,або Зеленський.І це не смішно,президент відповідає за все.Єдино за що він не відповідає це за своє невігластво.За це відповідаємо ми,які його обрали...
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14.04.2025 13:42 Відповісти
У Міністерстві аграрної політики та продовольства взагалі кукуха поїхала, вони в магазин коли ходили, перед пасхою яйця курячі коштують 70-90 грн., тобто 7-9 грн. яйце!!!
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14.04.2025 14:42 Відповісти

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