В Україні вперше з лютого зафіксували зниження цін на яйця

За останні два тижні в Україні зафіксували зниження цін на курячі яйця на 5,2%. Десяток не фасованих курячих яєць категорії С1 подешевшав з 60,85 грн до 57,68 грн.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що ціни знизилися вперше після періоду зростання у лютому-березні.

За словами міністра агрополітики Віталія Коваля, на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

Читайте також: В Україні почала дорожчати капуста. Ціни на неї в 6 разів вищі, ніж торік

Він пояснив, що ринок яєць характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит.

"Зокрема, об'єктивні дані свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року", – зазначив Коваль.

Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.