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В Україні почала дорожчати капуста. Ціни на неї в 6 разів вищі, ніж торік

В Україні почала дорожчати капуста. Ціни на неї в 6 разів вищі, ніж торік

Із початку поточного тижня українські фермери почали поступово підвищувати ціни на білокачанну капусту через сезонне скорочення пропозиції цієї продукції та стабільно високого попиту.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Відтак, фермери, які ще мають достатні запаси білокачанної капусти для оптової торгівлі, почали підвищувати ціни на неї. На сьогодні торішня капуста надходить у продаж по 38-45 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас зараз ціни на капусту в Україні вже в середньому в шість разів вищі, ніж роком раніше.

При цьому учасники ринку виключають, що тенденція подорожчання капусти збережеться й надалі, оскільки запаси у господарств стрімко скорочуються.

Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.

Також стало відомо, що в Україні на початку поточного тижня у продаж надійшли перші партії тепличних помідорів із місцевих комбінатів.

Як повідомлялося, вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.

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магазин (258) продукти (734) торгівля (873) ціни (3443)


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