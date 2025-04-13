В Україні почала дорожчати капуста. Ціни на неї в 6 разів вищі, ніж торік
Із початку поточного тижня українські фермери почали поступово підвищувати ціни на білокачанну капусту через сезонне скорочення пропозиції цієї продукції та стабільно високого попиту.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Відтак, фермери, які ще мають достатні запаси білокачанної капусти для оптової торгівлі, почали підвищувати ціни на неї. На сьогодні торішня капуста надходить у продаж по 38-45 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас зараз ціни на капусту в Україні вже в середньому в шість разів вищі, ніж роком раніше.
При цьому учасники ринку виключають, що тенденція подорожчання капусти збережеться й надалі, оскільки запаси у господарств стрімко скорочуються.
Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні продовжують падати, але на 28% перевищують минулорічні.
Також стало відомо, що в Україні на початку поточного тижня у продаж надійшли перші партії тепличних помідорів із місцевих комбінатів.
Як повідомлялося, вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль