В Україні різко знизилося споживання електроенергії

Унаслідок потепління по всій території України енергетики фіксують зниження рівня споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, станом на 9:30, споживання було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю. Крім того, ясна погода у більшості регіонів зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та також зменшує енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас в "Укренерго" нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у цей період", – йдеться у повідомленні.

Раніше в "Укренерго" заявили, що поширювана останніми днями в ЗМІ та Telegram-каналах інформація про ймовірне повернення відключень електроенергії не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.