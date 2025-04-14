Росія за три роки витратила на війну в Україні понад $1 трильйон, – Зеленський

Росія за три роки витратила на повномасштабну війну в Україні понад $1 трлн.

Про це в інтерв'ю CBS News повідомив президент Володимир Зеленський, передає liga.net.

"Три країни (Іран, Північна Корея та Китай, – ред.) вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив $1 трлн за три роки війни, більше $1 трлн на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися", – заявив президент.

Він наголосив, що наразі всі російські заводи працюють на 100%.

"Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі в світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона буде продовжуватися", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за $15 млрд. При цьому європейські партнери готові допомогти з фінансуванням.