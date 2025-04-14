БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 260 12

Енергетичні компанії Європи заговорили про можливість відновлення імпорту газу з РФ

газ,євросоюз

Керівники великих європейських компаній почали говорити про можливе відновлення імпорту російського газу.

Як пише Reuters, зокрема йдеться про французькі Engie і TotalEnergies, передає liga.net.

Зазначається, що ше рік тому це було б немислимим, але енергетична безпека Євросоюзу залишається вразливою. Водночас альтернативні варіанти обмежені: переговори з Катаром не просуваються, розгортання відновлюваних джерел енергії відбувається повільно, а у надійності США виникли сумніви.

Відтак, представники Engie і TotalEnergies висловилися за помірне відновлення імпорту російського газу – до 70 млрд кубометрів щорічно, порівняно зі 150 млрд до війни.

"Якщо в Україні настане розумний мир, ми могли б повернутися до імпорту обсягом 60 млрд кубометрів, можливо, 70 млрд щорічно, включаючи зріджений природний газ. Росія могла б забезпечувати приблизно 20-25% потреб ЄС, порівняно з 40% до війни", – сказав виконавчий віцепрезидент Engie Дідьє Голло.

Читайте також: Сербія домовляється про новий 30-річний контракт на імпорт газу з Росії

На його думку, Україна могла б дозволити Росії постачати газ через свою територію для виплат за арбітражними позовами як початковий етап відновлення договірних відносин з "Газпромом". Кілька європейських компаній отримали компенсації через арбітражні суди від "Газпрому" за невиконання контрактів після початку повномасштабної війни.

"Ви хочете повернутися на ринок? Дуже добре, але ми не підпишемо новий контракт, якщо ви не сплатите компенсацію за арбітражним рішенням", – сказав Галло.

Голова французької нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне також вважає, що ЄС потрібно диверсифікувати маршрути й не покладатися надмірно на один чи два.

"Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубічних метрів із Росії, як це було до війни... Але я б поставив на те, що можливо 70 мільярдів кубометрів", – сказав він.

Читайте також: На заміну російському: Євросоюз готовий обговорювати збільшення імпорту газу зі США

Гендиректор української ДТЕК Максим Тимченко висловив занепокоєння такими настроями в Європі.

"Важко коментувати як українцю, але я сподіваюся, що європейські політики засвоїли свої уроки у відносинах з Росією", – сказав він.

Як повідомлялося, угорська нафтогазова компанія MOL вивчає можливості для інвестування у нові енергетичні проєкти в Росії.

Автор: 

газ (7924) росія (14183) Франція (651)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+2
Надо просто постоянно взрывать все варианты трубопроводов из россии + морскими дронами постоянно атаковать из суда-газовозы. Если по-другому не доходит, то только так надо "налагать санкции на россию".

До тех пор, пока русские не подпишут мир на условиях Украины (возврат земель, людей и культурных ценностей; возмещение убытков; наказание военных преступников; гарантии безопасности на будущее).
показати весь коментар
14.04.2025 22:07
+1
ось і маєш тобі
показати весь коментар
14.04.2025 14:34
+1
"Нічого особистого - просто ГРОШІ!" (с)
показати весь коментар
14.04.2025 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось і маєш тобі
показати весь коментар
14.04.2025 14:34 Відповісти
Нема слів! 🤬
показати весь коментар
14.04.2025 14:41 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 14:41 Відповісти
"Нічого особистого - просто ГРОШІ!" (с)
показати весь коментар
14.04.2025 14:44 Відповісти
Коли вже без виключення так звані українські президенти-мородери будуть розраховувати на власні сили, а не на гнилу Європу.
показати весь коментар
14.04.2025 14:49 Відповісти
Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубічних метрів із Росії, як це було до війни
Так саме, як "ніколи більше не буде купувати російський газ".
показати весь коментар
14.04.2025 15:53 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
15.04.2025 12:56 Відповісти
«Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но если есть достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов прибыли - и капитал согласен на любое использование; при 20 процентах он становится оживленным; при 50 процентах, несомненно, готов сломать себе голову; при 100 процентах он презирает все человеческие законы; при 300 процентах нет такого преступления, на какое он не пошел бы - даже под угрозой виселицы» (здесь Маркс в несколько отредактированном виде приводит цитату из Томаса Даннинга, английского публициста ХІХ в.).
показати весь коментар
14.04.2025 20:03 Відповісти
Надо просто постоянно взрывать все варианты трубопроводов из россии + морскими дронами постоянно атаковать из суда-газовозы. Если по-другому не доходит, то только так надо "налагать санкции на россию".

До тех пор, пока русские не подпишут мир на условиях Украины (возврат земель, людей и культурных ценностей; возмещение убытков; наказание военных преступников; гарантии безопасности на будущее).
показати весь коментар
14.04.2025 22:07 Відповісти
Саме так, і головне військових злочинців карати без строку давності, так як робив Ізраїль дістав усіх хто де не ховався.
показати весь коментар
15.04.2025 00:10 Відповісти
Дешёвые лягушатники, они и в 2-ю мировую под Гитлером лежали.
показати весь коментар
14.04.2025 22:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 