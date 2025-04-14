Енергетичні компанії Європи заговорили про можливість відновлення імпорту газу з РФ

Керівники великих європейських компаній почали говорити про можливе відновлення імпорту російського газу.

Як пише Reuters, зокрема йдеться про французькі Engie і TotalEnergies, передає liga.net.

Зазначається, що ше рік тому це було б немислимим, але енергетична безпека Євросоюзу залишається вразливою. Водночас альтернативні варіанти обмежені: переговори з Катаром не просуваються, розгортання відновлюваних джерел енергії відбувається повільно, а у надійності США виникли сумніви.

Відтак, представники Engie і TotalEnergies висловилися за помірне відновлення імпорту російського газу – до 70 млрд кубометрів щорічно, порівняно зі 150 млрд до війни.

"Якщо в Україні настане розумний мир, ми могли б повернутися до імпорту обсягом 60 млрд кубометрів, можливо, 70 млрд щорічно, включаючи зріджений природний газ. Росія могла б забезпечувати приблизно 20-25% потреб ЄС, порівняно з 40% до війни", – сказав виконавчий віцепрезидент Engie Дідьє Голло.

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На його думку, Україна могла б дозволити Росії постачати газ через свою територію для виплат за арбітражними позовами як початковий етап відновлення договірних відносин з "Газпромом". Кілька європейських компаній отримали компенсації через арбітражні суди від "Газпрому" за невиконання контрактів після початку повномасштабної війни.

"Ви хочете повернутися на ринок? Дуже добре, але ми не підпишемо новий контракт, якщо ви не сплатите компенсацію за арбітражним рішенням", – сказав Галло.

Голова французької нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне також вважає, що ЄС потрібно диверсифікувати маршрути й не покладатися надмірно на один чи два.

"Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубічних метрів із Росії, як це було до війни... Але я б поставив на те, що можливо 70 мільярдів кубометрів", – сказав він.

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Гендиректор української ДТЕК Максим Тимченко висловив занепокоєння такими настроями в Європі.

"Важко коментувати як українцю, але я сподіваюся, що європейські політики засвоїли свої уроки у відносинах з Росією", – сказав він.

Як повідомлялося, угорська нафтогазова компанія MOL вивчає можливості для інвестування у нові енергетичні проєкти в Росії.