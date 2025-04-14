Україна представила павільйон на всесвітній виставці Expo-2025 у Японії. Як він виглядає?. ФОТО

Україна представила свій павільйон на Всесвітній виставці Expo-2025 у японській Осаці, яку офіційно відкрили 13 квітня.

Основною темою Expo-2025 є "Designing Future Society for Our Lives" (Створення суспільства майбутнього для нашого життя), у виставці беруть участь понад 160 країн, які демонструють власні інноваційні досягнення, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

"Україна, завдяки підтримці уряду Японії та бізнес-партнерів, відкрила двері свого павільйону "Not For Sale" (Не для продажу), презентуючи власне бачення цінностей майбутнього", – зазначається у повідомленні.

Український павільйон має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність – свободу, гідність, стійкість тощо, пояснили у пресслужбі міністерства.

Кожен об'єкт має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних магазинних сканерів, встановлених у павільйоні. Замість звичних цін на товари вони побачать на екрані відеоісторії з України, що метафорично демонструють ціну, якою нам дається право на освіту, cвобода вибору, право на медичну допомогу, тощо.

"Expo 2025 є важливим кроком у підсиленні голосу України на світовій арені. Наш павільйон "Not For Sale" Store транслює чітку ідею: у світі, де майже все має свою ціну, деякі речі все ж не можна купити. Це цінності, якими ми живемо, і на яких має будуватись суспільство майбутнього – свобода, гідність, стійкість. Українці відстоюють ці цінності не на словах, а діями, захищаючи їх власним життям", – прокоментувала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Поруч з головним павільйоном України розташована зона "Values-Driven Economy" (Економіка, керована цінностями). Тут відвідувачі побачать артефакти від компаній, які продовжують працювати та розвиватися в Україні попри виклики повномасштабної війни. Зокрема, свої експонати надали "ДТЕК", Ajax, "Укрнафта", "Астарта", "Біосфера" та "Ощадбанк".

Робота павільйону стала можливою завдяки тому, що Японія надала Україні безкоштовний простір для участі на період 6 місяців. Проєкт також підтримали Програма розвитку ООН в Україні, "Укрзалізниця" та Caparol.











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Як повідомлялося, попередня виставка Expo-2020 мала пройти в Дубаї (ОАЕ) з 20 жовтня 2020 року до 10 квітня 2021 року, проте через пандемію коронавірусу її перенесли на рік.

Для презентації України на виставці в ОАЕ створили держпідприємство "Експо-2020", яке увійшло до сфери управління Міністерства економіки. Лише на будівництво і обслуговування українського павільйону на міжнародній виставці у Дубаї це держпідприємство витратило майже 340 мільйонів гривень з держбюджету.

У жовтні 2021 року Україна офіційно надіслала заявку на участь у відборі країни – кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030". У листопаді 2022 року Україна офіційно запропонувала кандидатуру Одеси для проведення всесвітньої виставки, її представив президент Володимир Зеленський. Але у червні 2023 року Одесу з переліку потенційних міст-кандидатів виключили.