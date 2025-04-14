У Росії різко скоротять витрати на ремонт федеральних трас

Російський уряд вирішив заощадити на ремонті та утриманні федеральних автошляхів – до 2030 року на це виділено 2,48 трлн руб., що на 1,73 трлн руб. менше, ніж потрібно за чинними нормативами. Таким чином, російська федеральна дорожня мережа буде профінансована у найближчі п'ять років лише на 58% від потреби.

Це випливає із відповідного розпорядження російського уряду, передає The Moscow Times.

У Росавтодорі не дали прямої відповіді на питання про причини такого рішення, зазначивши, що в 2025 планують відремонтувати 4,5 тис. км федеральних доріг.

"Бюджет сьогодні непростий, потрібно погоджуватися з ухваленим рішенням", – сказав голова комітету Держдуми Росії з транспорту Євгеній Москвічов.

За його даними, уряд РФ планує додати на ремонт ще близько 800 млрд. руб. у 2028-2030 роках, проте ці кошти можуть будь-якої миті вилучити на інші цілі.

Частка федеральних трас, що перебувають у нормативному стані, зростала до 2019 року, коли вона сягнула 85%. Після цього показник став падати й 2024 року знизився до 72,9%. У Росавтодорі пояснювали тенденцію збільшенням навантаження на федеральну мережу, приєднанням до неї "убитих" ділянок регіональних доріг та нестачею фінансування.

Як повідомлялося, 1 грудня минулого року президент РФ Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, 2025 року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з 2024 роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зросте практично в чотири рази.

За третій квартал минулого року бюджетні витрати Росії за статтею "національна оборона" досягли безпрецедентних 4,33 трлн руб. ($43,3 млрд). Порівняно з другим кварталом військові витрати бюджету Росії збільшилися на 80%, а в річному вираженні – на 53%.

У середньому на утримання армії та закупівлю зброї в липні-вересні російський уряд витрачав 329 млрд руб. на тиждень, 47 млрд руб. на день, або 1,96 млрд руб. на годину.