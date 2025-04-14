Гривня вперше впала нижче позначки 47 грн за євро: Нацбанк встановив курс на вівторок

Курс гривні продовжує несуттєво зміцнився щодо долара США, але знову оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 15 квітня, на рівні 41,3153 грн/$, порівняно із 41,3879 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 11 копійок – до 47,0271 грн за євро. Це новий історичний мінімум. Попередній було зафіксовано у понеділок, 14 квітня, на рівні 46,9153 грн за євро.

Зниження курсу гривні до євро пов’язано з падінням курсу долара США та китайського юаня до інших валют на тлі ескалації торгової війни між країнами. Наприкінці минулого тижня євро подорожчав до 1,1360 долара – найвищого рівня за останні три роки, повідомляло агентство Reuters.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.