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Новини
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Гривня вперше впала нижче позначки 47 грн за євро: Нацбанк встановив курс на вівторок

євро

Курс гривні продовжує несуттєво зміцнився щодо долара США, але знову оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 15 квітня, на рівні 41,3153 грн/$, порівняно із 41,3879 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 11 копійок до 47,0271 грн за євро. Це новий історичний мінімум. Попередній було зафіксовано у понеділок, 14 квітня, на рівні 46,9153 грн за євро. 

Зниження курсу гривні до євро пов’язано з падінням курсу долара США та китайського юаня до інших валют на тлі ескалації торгової війни між країнами. Наприкінці минулого тижня євро подорожчав до 1,1360 долара – найвищого рівня за останні три роки, повідомляло агентство Reuters.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

гривня (1541) долар (415) євро (176) курс (1494) обмін валюти (697)


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Топ коментарі
+13
Краще нікуди - економічно-фінансова еліта, трускавецька академія то вам не якийсь задрипаний Гарвард. Віце-премєрка читає лекції в елітній економічній школі дебіла Милованова, голова нацбанку міняє копійки на "шаги" і хоче змінити дизайн купюр, то ж так важливо в час війни
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14.04.2025 16:02
+8
ЗЕкономіка.
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14.04.2025 15:54
+7
Курс гривні продовжує несуттєво зміцнився

Йа!
Український мова йє дуже важке!
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14.04.2025 15:50
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Курс гривні продовжує несуттєво зміцнився

Йа!
Український мова йє дуже важке!
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14.04.2025 15:50 Відповісти
Клоуни- найкращі економісти.
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14.04.2025 15:53 Відповісти
ЗЕкономіка.
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14.04.2025 15:54 Відповісти
Краще нікуди - економічно-фінансова еліта, трускавецька академія то вам не якийсь задрипаний Гарвард. Віце-премєрка читає лекції в елітній економічній школі дебіла Милованова, голова нацбанку міняє копійки на "шаги" і хоче змінити дизайн купюр, то ж так важливо в час війни
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14.04.2025 16:02 Відповісти
Копійки вже давно треба відмінити, їх ніхто не використовує, а з подальшою інфляцією і 1-2 грн стануть непотрібні
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14.04.2025 16:15 Відповісти
Гарвард вже теж не той. Особливо коли там старший викладач лопатокулебич.
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15.04.2025 11:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA%28%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29 все йде по плану
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14.04.2025 16:57 Відповісти
Отримуєте заробітну платню та пенсію в гривні? Витріть собі нею дупу, бо ціни на продукти, медикаменти, мед. послуги, навчання і т.п. вже давно прив"язані до валюти. Слава Україні!
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14.04.2025 16:02 Відповісти
ПиНдонув би ти таке за часів совка вже б давно за тобою приїхали тАваріСЧі і кукурікав би ти або на нарах, або у божевільні. Ви ж так з кацапами хАтітьЄ в совок повернутись...
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14.04.2025 16:41 Відповісти
Ти, абортний матеріал, не ганьби мову, клоун.
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15.04.2025 08:52 Відповісти
А ти просто підор.
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15.04.2025 09:04 Відповісти
чудові зелені досягнення
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15.04.2025 10:08 Відповісти

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