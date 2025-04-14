Переможцями конкурсу "Укренерго" на будівництво нової генерувальної потужності стали 13 проєктів

Комісія "Укренерго" з проведення конкурсу на будівництво нової генерувальної потужності визнала переможцями відбору 13 проєктів від 7 компаній.

Відповідне рішення було затверджене на засіданні Комісії 11 квітня, передає Укрінформ.

Як повідомляється, у пріоритетній зоні визнані переможцями такі пропозиції:

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" (9,4 МВт, 9,2 МВт та 9,2 МВт на Дніпропетровщині) – по 400 тис. євро за 1 МВт;

СП "Агродар" (16,1 МВт на Чернігівщині) – 557,1 тис. євро за 1 МВт;

ТОВ "Агрохолдинг Радосвіт:" (9,2 МВт на Київщині; 40,9 МВт, 16,1 МВт та 13,8 МВт на Чернігівщині) – по 557,1 тис. євро за 1 МВт.

У непріоритетній зоні перемогли такі пропозиції:

ТОВ "Павер Один" (два проєкти 9,2 МВт на Закарпатті) – 300 тис. євро за 1 МВт за одним проєктом і 400 тис. євро за 1 МВт – за другим;

ТОВ "Магнат Енерго" (79 МВт в Івано-Франківській області) – 549,6 тис. євро за 1 МВт;

СП "Агродар" (63,2 МВт в Івано-Франківській області) – 557,1 тис. євро за 1 МВт;

ТОВ "Норт Ленд" (6,9 МВт в Івано-Франківській області) – 648 тис. євро за 1 МВт;

ТОВ "Станція Індустріальна" (25 МВт в Івано-Франківській області) – 780 тис. євро за 1 МВт.

Водночас проєкти ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Інжур Енерджі" та ТОВ "Далорт" були відхилені через те, що їхня цінова пропозиція перевищувала граничну ціну закупівлі (854 977,5 євро за 1 МВт).

До пріоритетної зони розміщення об'єктів генерації належать Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області.

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