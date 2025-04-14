Фонд гарантування зміг продати торік активів збанкрутілих банків на 3,8 мільярда

Загальні надходження до банків, які перебувають у процесі ліквідації, за минулий рік становили 3,8 млрд грн, із яких 40% надійшли від продажу майна на аукціонах "Prozorro.Продажі".

Про це розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, передає Укрінформ.

"Ми бачимо, що попит на активи є, навіть незважаючи на ризики та недостатню впевненість у довгостроковій перспективі. Але тут усе залежить від якості активів, які ми продаємо. Бачимо, що попиту з-за кордону менше – через воєнні ризики. Але попит з боку локальних інвесторів всередині країни тримається, і деякі активи ми продаємо за дуже гарну ціну", – зазначила Білай.

Серед успішних продажів минулого року – нерухомість "Промінвестбанку" – приміщення в кожному великому обласному центрі.

Готельний комплекс у Конча-Заспі у 2023 році продали з конверсією (співвідношення ціни реалізації до стартової ціни) у понад 100%.

Також серед вдало реалізованих активів – будівля банку в центрі Івано-Франківська, за яку змагалися чотири учасники. Завдяки конкуренції переможна ставка зросла більш ніж удвічі – до 70 млн грн.

За 72,3 млн (на 32% більше за стартову ціну) викупили нежитлову будівлю під поліклініку в Києві.

Крім того, за хорошу ціну Фонду гарантування вдалося продати права вимоги за кредитними договорами, у забезпеченні за якими оформлено дві електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон із продажу колишнього головного офісу "Сбєрбанку" в Києві. Його збирається купити одне з державних підприємств за 916 млн грн.

Також стало відомо, що сума збитків, завданих через дії Росії українським банкам з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.