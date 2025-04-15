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Новини
7 091 19

Після запровадження обмежень обсяг карткових переказів впав на 80 мільярдів на місяць, – Нацбанк

банк,виплати,картка,фінанси

Після запровадження обмежень на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, передає Економічна правда.

"Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів", – пояснив він.

Водночас наразі Нацбанк розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.

"Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту", – додав Олійник.

За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.

Як повідомлялося, із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази). За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. 

У квітні 2025 року Нацбанк вирішив не продовжувати відповідні обмеження. Утім, за координації банківських асоціацій був підписаний Меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів. Цей меморандум передбачає жорсткіші ліміти, ніж були встановлені НБУ.

Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становить 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт становить 150 тис. грн за місяць із 1 лютого, але з 1 червня його знизять до 100 тис. грн.

Детальніше про це читайте в нашму матеріалі НБУ скасував ліміти на карткові перекази, але вони продовжують діяти.

Автор: 

гроші (539) НБУ (9267) переказ (87) карта (227)


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Топ коментарі
+22
Податки мають платитися з прибутку а не з обігу (обороту ) .

Хоча коли митарів ,турбували проблеми гусаків ....
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15.04.2025 13:05
+18
Зелені гниди зупиняють економіку зсередини. Ручне управління та контроль призведе до кризи
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15.04.2025 12:31
+14
На жаль, усі ці 80 млрд пішли в тінь, і жодного переможного результату це не дало. Потрібно було поступово вчитися адмініструвати ці платежі, а не просто забороняти. Бажання і звичка людей до безготівкових розрахунків - одна з ключових складових детінізації, а не навпаки. А яким чином адмініструвати всі ці платежі - це вже професійна справа тих, хто, на жаль, звик підозрювати всіх у махінаціях.
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15.04.2025 12:45
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Зелені гниди зупиняють економіку зсередини. Ручне управління та контроль призведе до кризи
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15.04.2025 12:31 Відповісти
Сума тіньового обігу, з якого не платиться ніяких податків.
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15.04.2025 12:44 Відповісти
Податки мають платитися з прибутку а не з обігу (обороту ) .

Хоча коли митарів ,турбували проблеми гусаків ....
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15.04.2025 13:05 Відповісти
Ги ... проффесор ... Звідкиля візьметься показник прибутку, якщо гроші у тіні бігають ??
Там все на рівні 0,1 прибутковості буте показуватись !
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15.04.2025 20:12 Відповісти
Економіст ти наш фінансовий)))
А з наявності скільки потрібно платити?
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15.04.2025 14:08 Відповісти
На жаль, усі ці 80 млрд пішли в тінь, і жодного переможного результату це не дало. Потрібно було поступово вчитися адмініструвати ці платежі, а не просто забороняти. Бажання і звичка людей до безготівкових розрахунків - одна з ключових складових детінізації, а не навпаки. А яким чином адмініструвати всі ці платежі - це вже професійна справа тих, хто, на жаль, звик підозрювати всіх у махінаціях.
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15.04.2025 12:45 Відповісти
Спробуйте у країнах Заходу такі фортелі викидати.
Значить вони поступово до цього дійшли. Ну і нам світить.
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15.04.2025 20:14 Відповісти
Так я не понял. Это они хвастаются или жалуются ?
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15.04.2025 12:45 Відповісти
а ти як думаєш??скільки ресурсу мимо пішло не контрольовано
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15.04.2025 13:05 Відповісти
Це вони запрошують оцінити їхню некомпетентність.
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15.04.2025 16:51 Відповісти
Банкіри ********** стріляти собі в ногу - такий вже дікій народ, дєті гор!
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15.04.2025 12:50 Відповісти
Хіба банкірів питали? Приймаючи до уваги, шо Нацбанк - це не банк в загальному розумінні слова.
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15.04.2025 13:42 Відповісти
все эти ушли в крипту.. которая заработала на этом..
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15.04.2025 13:43 Відповісти
То чому раніше не пішли туди ?
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15.04.2025 20:20 Відповісти
Банки дуже "раді"
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15.04.2025 13:53 Відповісти
Наша банківська система показує супер-прибутковість завдяки лояльним вимогам до переказів.
Читаймо уважно

У квітні 2025 року Нацбанк вирішив не продовжувати відповідні обмеження. Утім, за координації банківських асоціацій був підписаний Меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів. Цей меморандум передбачає жорсткіші ліміти, ніж були встановлені НБУ.
Джерело: https://censor.net/n3546888
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15.04.2025 20:17 Відповісти
Револют набирає обертів, ох ***** і бізнесмени хахахахах
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15.04.2025 14:08 Відповісти
розкажіть неосвіченому-це удар по рукам неплатникам-тіньовикам,чи мінус лярди з банківської системи?
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15.04.2025 18:17 Відповісти
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16.04.2025 09:21 Відповісти

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