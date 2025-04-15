Після запровадження обмежень обсяг карткових переказів впав на 80 мільярдів на місяць, – Нацбанк

Після запровадження обмежень на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, передає Економічна правда.

"Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів", – пояснив він.

Водночас наразі Нацбанк розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.

"Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту", – додав Олійник.

За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.

Як повідомлялося, із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази). За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць.

У квітні 2025 року Нацбанк вирішив не продовжувати відповідні обмеження. Утім, за координації банківських асоціацій був підписаний Меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів. Цей меморандум передбачає жорсткіші ліміти, ніж були встановлені НБУ.

Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становить 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт становить 150 тис. грн за місяць із 1 лютого, але з 1 червня його знизять до 100 тис. грн.

Детальніше про це читайте в нашму матеріалі НБУ скасував ліміти на карткові перекази, але вони продовжують діяти.